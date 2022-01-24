Верес в первом матче на сборе разошелся миром с чешским клубом

В турецком Белеке «Верес» сегодня сыграл вничью против команды «Градец-Кралове» из Чехии.
24 января 2022 года, Белек, Турция. Контрольный матч
«Верес» – «Градец-Кралове» – 1:1
Гол: Г. Пасич (70) - Влканова (19)
«Верес» (1 тайм): Кичак – Савошко, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Крейда, Е.Пасич, Гечев, Панасенко, Брук (на просмотре).
«Верес» (2 тайм): Когут – С.Шестаков, Гук, Мельник, Маргарян, Полюлях, Кучеров, Кобак (на просмотре), Г. Пасич, Дахновский, Гайдучик.
Главный тренер: Юрий Вирт.
Источник — ФК Верес
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