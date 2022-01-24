Верес
1 : 1
Градец-Кралове
24.01.2022, FT

Верес в первом матче на сборе разошелся миром с чешским клубом

Украинцы первыми пропустили, но сумели сравнять счет во втором тайме

  • 24.01.2022 17:30
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Верес в первом матче на сборе разошелся миром с чешским клубом
© ФК Верес

В турецком Белеке «Верес» сегодня сыграл вничью против команды «Градец-Кралове» из Чехии.


 24 января 2022 года, Белек, Турция. Контрольный матч
 
«Верес» – «Градец-Кралове» – 1:1
Гол: Г. Пасич (70)  - Влканова (19)
 
«Верес» (1 тайм): Кичак – Савошко, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Крейда, Е.Пасич, Гечев, Панасенко, Брук (на просмотре).
«Верес» (2 тайм): Когут – С.Шестаков, Гук, Мельник, Маргарян, Полюлях, Кучеров, Кобак (на просмотре), Г. Пасич, Дахновский, Гайдучик.
Главный тренер: Юрий Вирт.

Источник — ФК Верес

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