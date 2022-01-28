Днепр-1
2 : 1
Берое
28.01.2022, FT

Днепр-1 выиграл в первом матче на сборе

Команда открыла сбор победой

  • 28.01.2022 16:49
  • 2367 просмотров
  • 4 комментария
Днепр-1 выиграл в первом матче на сборе
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«Днепр-1» провел первый матч на сборе в Турции. Соперником был болгарский «Берое», которого украинская команда обыграла со счетом 2:1.

Голы забивали Рубчинский и Адамюк.

Днепр-1 - Берое 2:1
Голы: Рубчинский, 22, Адамюк, 40

Днепр-1: Юрчук (Кинарейкин, 33), Адамюк, Нельсон, Кравченко, Вантух, Ди Франко, Рубчинский, Назаренко, Ярмолюк, Довбик, Киванда

2-й тайм: Кинарейкин (Кожукару, 60), Чалый, Лучкевич, Сваток, Соловьев, Гуцуляк, Джурасек, Пихаленок, Билл, Демиденко, Гуаль

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    korrektno
    online
    korrektno, 28.01.2022 17:22
    +4
    Трохи розчарував Гуаль, не тому, що змарнував моменти, а неакцентованістю ударів (м'яко, без різкості, властивої для ЦН). Білл не отримував цікавої підтримки партнерів. Необхідно всім наполегливо працювати для результатів. Відзначив би дії Кравченка.
    Ссылка
    Aleksandr Plutakhin
    online
    Aleksandr Plutakhin, 28.01.2022 17:45
    +1
    Ху іс Демиденко? Непогано провів гру.
    Ссылка
    Aleks04
    Aleks04, 28.01.2022 18:19
    0
    ViperMX, 28.01.2022 17:46
    Уже в следующем сезоне харьковчане будут нагибать пердян и куян.
    Нагибаторы .лять
    Ссылка
    ViperMX
    ViperMX, 28.01.2022 17:46
    0
    Уже в следующем сезоне харьковчане будут нагибать пердян и куян.
    Ссылка
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