Днепр-1 выиграл в первом матче на сборе

«Днепр-1» провел первый матч на сборе в Турции. Соперником был болгарский «Берое», которого украинская команда обыграла со счетом 2:1.
Голы забивали Рубчинский и Адамюк.
Днепр-1 - Берое 2:1
Голы: Рубчинский, 22, Адамюк, 40
Днепр-1: Юрчук (Кинарейкин, 33), Адамюк, Нельсон, Кравченко, Вантух, Ди Франко, Рубчинский, Назаренко, Ярмолюк, Довбик, Киванда
2-й тайм: Кинарейкин (Кожукару, 60), Чалый, Лучкевич, Сваток, Соловьев, Гуцуляк, Джурасек, Пихаленок, Билл, Демиденко, Гуаль
Источник — Sport.ua
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