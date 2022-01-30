Покер Климчука. Рух завершил сборы победами над белками и Нивой Т

В субботу, 30 января, львовский «Рух» провел две товарищеских игры за один день.

Первым соперником львовян стала «Юность» (Верхняя / Нижняя Белка), команда–чемпион Львовской области. Юрий Климчук оформил покер, и «Рух» одержал уверенную победу над «белками» в первом субботнем спарринге (4:1).

После этого подопечные Леонида Кучуку сразу же сыграли с тернопольской «Нивой» (1:0). Отличился Василий Рунич.

На этом первый этап подготовки у команды завершился, впереди – вояж в Турцию.

Товарищеские матчи

30 января

11:00. Рух (Львов) – Юность (Верхняя / Нижняя Белка) – 4:1

Голы: Климчук, 13, 28, 44, 75 – Шарабура, 2.

13:30. Рух (Львов) – Нива (Тернополь) – 1:0

Гол: Рунич, 75.