Рух Львов
1 : 0
Нива Т
29.01.2022, FT

Покер Климчука. Рух завершил сборы победами над белками и Нивой Т

Соперником львовян была местная «Юность», впереди – вояж в Турцию

  • 30.01.2022 16:25
  • 924 просмотра
  • 1 комментарий
Покер Климчука. Рух завершил сборы победами над белками и Нивой Т
© ФК Рух Львов

В субботу, 30 января, львовский «Рух» провел две товарищеских игры за один день.

Первым соперником львовян стала «Юность» (Верхняя / Нижняя Белка), команда–чемпион Львовской области. Юрий Климчук оформил покер, и «Рух» одержал уверенную победу над «белками» в первом субботнем спарринге (4:1).

После этого подопечные Леонида Кучуку сразу же сыграли с тернопольской «Нивой» (1:0). Отличился Василий Рунич.

На этом первый этап подготовки у команды завершился, впереди – вояж в Турцию.

Товарищеские матчи

30 января

11:00. Рух (Львов) – Юность (Верхняя / Нижняя Белка) – 4:1

Голы: Климчук, 13, 28, 44, 75  – Шарабура, 2.

13:30. Рух (Львов) – Нива (Тернополь) – 1:0

Гол: Рунич, 75.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ABOBA
    online
    ABOBA, 30.01.2022 17:17
    0
    Не знал, что белки умеют играть в футбол
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