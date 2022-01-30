Покер Климчука. Рух завершил сборы победами над белками и Нивой Т

В субботу, 30 января, львовский «Рух» провел две товарищеских игры за один день.
Первым соперником львовян стала «Юность» (Верхняя / Нижняя Белка), команда–чемпион Львовской области. Юрий Климчук оформил покер, и «Рух» одержал уверенную победу над «белками» в первом субботнем спарринге (4:1).
После этого подопечные Леонида Кучуку сразу же сыграли с тернопольской «Нивой» (1:0). Отличился Василий Рунич.
На этом первый этап подготовки у команды завершился, впереди – вояж в Турцию.
Товарищеские матчи
30 января
11:00. Рух (Львов) – Юность (Верхняя / Нижняя Белка) – 4:1
Голы: Климчук, 13, 28, 44, 75 – Шарабура, 2.
13:30. Рух (Львов) – Нива (Тернополь) – 1:0
Гол: Рунич, 75.
Источник — Sport.ua
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