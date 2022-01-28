Спасительный пенальти. Львов вырвал ничью в спарринге с Теплице

Клуб УПЛ «Львов» провел очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником львовян был чешский клуб «Теплице».

На 23-й минуте мяч влетел в ворота Пономаренко. Львовяне спаслись в концовке поединка, когда Богдан Мышенко реализовал пенальти. Ничья 1:1.

Следующий контрольный поединок львовяне проведут 30 января с сербским клубом «Раднички».

Товарищеский матч

28 января, Турция

Львов (Украина) – Теплице (Чехия) – 1:1

Голы: Мышенко 89, с пенальти – Мареш, 23.

Львов: Пономаренко, Драме, Семенив, игрок на просмотре, Довгий, игрок на просмотре, Политыло, Фране, Ременяк, игрок на просмотре, Зозуля. Вышли на замену: Романчук, Васильев, Крушинский, Бусько, Грисьо, Мышенко, Давыдов.