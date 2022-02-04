Динамо Киев
1 : 1
Левски
04.02.2022, FT

Сильнейшего не выявили. Динамо сыграло вничью с Левски

За киевский клуб очередным голом отметился Буяльский

  • 04.02.2022 17:55
  • 1183 просмотра
  • 9 комментариев
Сильнейшего не выявили. Динамо сыграло вничью с Левски
© ФК Динамо Киев

В пятницу, 4-го февраля, состоялся очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступил болгарский «Левски». Встреча завершилась вничью 1:1. Динамовцы первыми открыли счет усилиями Виталия Буяльского на 33-й минуте. Сопернику удалось сравнять счет за 14 минут до конца встречи - забитым голом отметился Костадинов.

Для киевского клуба это был третий спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец» и добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии.

Напомним, свой первый сбор украинская команда провела в Испании. Там «Динамо» в контрольных матчах обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион», «Реал Мурсию» и сыграло вничью с ФК «Буде-Глимт».

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Левски» – 1:1

 Буяльский (33) - Костадинов (76)

 Сундберг (52), Андреев (86)

«Динамо» Киев (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (К), Буяльский, Гармаш, Витиньо, Антюх, Шкурин

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Боль, Караваев, Бражко, Шапаренко (Беседин, 80), де Пена, Витиньо (Кулач, 68), Цыганков, Ванат

«Левски»: Андреев, Михайлович, Сундберг (Ван Дер Каап, 4), Кордоба, Цунами, Краев, Митков, Крастев, Петков, Велтон, Бари

ДИНАМО КИЕВ - ЛЕВСКИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Metalist1925, 04.02.2022 18:07
    +3
    AK.228, 04.02.2022 17:57
    Печаль
    Ты в зеркало глянул?
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 04.02.2022 17:57
    +2
    Ну такое ясно что играют под нагрузками и непривычными составами , но пищи много не самой приятной
    Антюх - проиграл все что можно . Шкурин просто растворился на поле Бражко , обрезался и стал , в прошлом матче так же « отбирал» Гармаш . Тенденция какая то
    ——
    Ясное дело что есть игроки которые спокойно делают разницу - тот же Шапа . Но это смешно, когда Суркис с умным видом рассаживает, что команда укомплектована .
    Ссылка
    online
    Dominik, 04.02.2022 18:18
    +1
    Xyoкин Гусман Лоэра, 04.02.2022 18:13
    Почему тебя все унижают ?
    Дурик, лучше Украину посмотри.
    Ссылка
    online
    Metalist1925, 04.02.2022 18:16
    +1
    Xyoкин Гусман Лоэра, 04.02.2022 18:13
    Почему тебя все унижают ?
    Кто именно? Но зная твой мозг, размером с грецкий орех, ты ответишь все
    Ссылка
    Xyoкин Гусман Лоэра, 04.02.2022 18:23
    -1
    Metalist1925, 04.02.2022 18:16
    Кто именно? Но зная твой мозг, размером с грецкий орех, ты ответишь все
    Тебя униженного весь сайт знает
    Ссылка
    online
    AK.228, 04.02.2022 17:57
    -2
    Печаль
    Ссылка
    online
    AK.228, 04.02.2022 18:08
    -4
    Metalist1925, 04.02.2022 18:07
    Ты в зеркало глянул?
    На тебя, шпрот
    Ссылка
    Xyoкин Гусман Лоэра, 04.02.2022 18:00
    -4
    Уровень киприотов середняк Болгарии
    Ссылка
    Xyoкин Гусман Лоэра, 04.02.2022 18:13
    -5
    Metalist1925, 04.02.2022 18:07
    Ты в зеркало глянул?
    Почему тебя все унижают ?
    Ссылка
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