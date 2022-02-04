Сильнейшего не выявили. Динамо сыграло вничью с Левски

В пятницу, 4-го февраля, состоялся очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступил болгарский «Левски». Встреча завершилась вничью 1:1. Динамовцы первыми открыли счет усилиями Виталия Буяльского на 33-й минуте. Сопернику удалось сравнять счет за 14 минут до конца встречи - забитым голом отметился Костадинов.

Для киевского клуба это был третий спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец» и добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии.

Напомним, свой первый сбор украинская команда провела в Испании. Там «Динамо» в контрольных матчах обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион», «Реал Мурсию» и сыграло вничью с ФК «Буде-Глимт».

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Левски» – 1:1

Буяльский (33) - Костадинов (76)

Сундберг (52), Андреев (86)

«Динамо» Киев (1-й тайм): Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук (К), Буяльский, Гармаш, Витиньо, Антюх, Шкурин

«Динамо» Киев (2-й тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Боль, Караваев, Бражко, Шапаренко (Беседин, 80), де Пена, Витиньо (Кулач, 68), Цыганков, Ванат

«Левски»: Андреев, Михайлович, Сундберг (Ван Дер Каап, 4), Кордоба, Цунами, Краев, Митков, Крастев, Петков, Велтон, Бари

ДИНАМО КИЕВ - ЛЕВСКИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА