В пятницу, 4-го февраля, состоится очередной контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступит болгарский «Левски». Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Для киевского клуба это будет третий спарринг на тренировочном сборе в Турции. Ранее динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец» и добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии.

Напомним, свой первый сбор украинская команда провела в Испании. Там «Динамо» в контрольных матчах обыграло «Атлетико Пульпиленьо», «Расинг Унион», «Реал Мурсию» и сыграло вничью с ФК «Буде-Глимт».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Левски».