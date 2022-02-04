В очередном товарищеском поединке на учебно-тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» сыграло вничью с софийским «Левски» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Динамо» Киев — «Левски» — 1:1
Голы: Буяльский, 33 — Костадинов, 76
Обзор матча
1:0, Буяльский, 33
Источник — ФК Динамо Киев
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