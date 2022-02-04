Динамо Киев
1 : 1
Левски
04.02.2022, FT

Динамо — Левски — 1:1. Видео голов и обзор матча

Киевская команда сыграла вничью в очередном товарищеском поединке

  • 04.02.2022 21:48
  • 819 просмотров
  • 4 комментария
Динамо — Левски — 1:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

В очередном товарищеском поединке на учебно-тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» сыграло вничью с софийским «Левски» (1:1).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Динамо» Киев — «Левски» — 1:1
Голы: Буяльский, 33 — Костадинов, 76

Обзор матча

1:0, Буяльский, 33

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ZportUA, 04.02.2022 21:57
    +1
    ona_proigraet, 04.02.2022 21:51
    это не футбол, это было унылое $овно. Ей богу, лучше бы в турнире сыграли вместе с Черноморцем и Металлистом, чем смотреть на ЭТО
    Зачем ты смотришь матчи Динамо Киев, если ты ненавидишь Киев и все, что с ним связано. Вот я ненавижу Донецк и не смотрю ничего, что связано с этим поселением
    Ссылка
    online
    ona_proigraet, 04.02.2022 22:17
    -1
    ZportUA, 04.02.2022 21:57
    Зачем ты смотришь матчи Динамо Киев, если ты ненавидишь Киев и все, что с ним связано. Вот я ненавижу Донецк и не смотрю ничего, что связано с этим поселением
    игра- г@вно, динамовцы бегать ленятся, вообще не хотят рвать задницу, за что им такие зарплаты платят. Хоть бы ради болельщиков постарались, но нет. Думают только о теплых островах, ночных клубах и дорогих автомобилях. Это далеко от динамо лобановского, это просто ходячий позор
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    Face Control, 04.02.2022 21:53
    -2
    Ссылка
    online
    ona_proigraet, 04.02.2022 21:51 (изменен)
    -2
    это не футбол, это было унылое $овно. Ей богу, лучше бы в турнире сыграли вместе с Черноморцем и Металлистом, чем смотреть на ЭТО
    Ссылка
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