Динамо Киев
4 : 0
Расинг Унион
22.01.2022, FT

Результативность впечатляет! Динамо разгромило второго соперника на сборах

В ворота пятой команды Люксембурга отправились очередные четыре мяча от киевлян

  • 22.01.2022 19:51
  • 6653 просмотра
  • 106 комментариев
Результативность впечатляет! Динамо разгромило второго соперника на сборах
© ФК Динамо Киев

Зимний период в украинском футболе характеризуется продолжительной паузой в официальных поединках, поэтому нашим болельщикам приходится утолять жажду состязаний просмотром встреч в рамках иных лиг. Впрочем, в январе появляется дополнительная возможность понаблюдать за выступлениями украинских команд на тренировочных сборах, а действующий чемпион, киевское «Динамо», на этот раз стало одним из первых, кто решился начать подготовку непосредственно в боевых условиях. К слову, это всегда было отличительной частью тренерской философии Мирчи Луческу.

«Бело-синие» несколькими днями ранее перебрались из морозного Киева в куда более комфортный климат на Пиренейском полуострове, а накануне даже успели впервые сыграть полноценный контрольный поединок против иностранной команды. «Атлетико Пульпиленьо» – малоизвестный коллектив из глубинки испанской иерархии футбола был переигран без особых усилий (4:0), но менее чем через сутки столичный клуб решил немного повысить ставки. Люксембургский «Расинг Унион» многие наши болельщики также не найдут на футбольных картах Европы, однако пятая на данный момент команда в своем национальном первенстве была уже более серьезным вызовом.

Серьезным, но не настолько, чтобы позволить оппонентам контролировать ход поединка – так решил коллектив Мирчи Луческу, без особых усилий навязав свою игру соперникам. Тактика люксембургского коллектива была достаточно странной. Несмотря на превосходство в физических кондициях из-за более раннего начала сборов, они не стали пытаться играть на контроле мяча в ногах. Вместо этого, «Динамо» уже с первых секунд отправилось в прессинг на чужой половине, и тут уже без преимущества в классе обойтись не могло.

«Расинг Унион» допустил три результативные ошибки еще до перерыва, поэтому о соперничестве в дальнейшем по ходу матча речи идти не могло совершенно. За команду Луческу голами отмечались Владислав Кулач, Беньямин Вербич и Виктор Цыганков, а все три взятия ворот отличала скорость розыгрыша мяча на чужой половине поля.

На вторую половину украинский коллектив вышел в практически полностью, за исключением Константина Вивчаренко на левом фланге обороны, обновленном составе, поэтому «Динамо» взяло небольшую паузу со старта для того, чтобы сыграться. Номинальные гости могли бы этим моментом воспользоваться с корыстной выгодой для себя, но не стали навязывать контрпрессинг. Как итог, киевляне получили свой шанс на 64-й минуте, а Бражко удачным перехватом передачи защитника на голкипера перед чужими владениями закрыл эту игру.

В дальнейшем, «Динамо» позволяло себе транжирить голевые моменты усилиями Владислава Супряги, а оппоненты начали непозволительно грубо нарушать правила, в результате чего дважды чуть было не отправили в лазарет Виталия Буяльского. Главному арбитру на эту грубость надоело смотреть достаточно быстро, поэтому к основному времени матча он не стал добавлять ни одной минуты.

Следующий контрольный поединок киевское «Динамо» проведет против норвежского «Буде-Глимт» 27 января, начало в 12:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч. 

«Динамо» Киев – «Расинг Унион» - 4:0

 Кулач, 23, Вербич, 35, Цыганков, 37, Бражко, 64

 Амири, 67, Конте, 87

«Динамо» Киев: Бущан (Нещерет, 46) – Вивчаренко, Шабанов (Бурда, 46), Боль (Сирота, 46), Кендзера (Тымчик, 46) – Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук (Бражко, 46) – Вербич (Де Пена, 46), Гармаш (Буяльский, 46), Цыганков (Антюх, 46) – Кулач (Супряга, 46).

«Расинг Унион»: Руффьер – Конте, Скендерович, Мерш – Накаче, Покар, Бентеббаль, Симон, Амири – Мабелла, Дембеле.

Стадион: «Пинатар Арена» (Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания).

ДИНАМО КИЕВ-РАСИНГ УНИОН.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

Александр Снитко, Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 22.01.2022 19:54
    +8
    Игры чисто для того чтобы тренерски штаб мог увидеть какие-то важные себя моменты . Пока что судить почти не о чем удачи дальше и без травм !
    Что там с Дубинчаком, кто знает ?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 22.01.2022 20:05
    +7
    Динамо Киев так держать
    Это конечно не грозный МТК ну все же
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 22.01.2022 20:23
    +6
    Kak Tak, 22.01.2022 20:22
    Кто такой Олег Тимофеюк ?
    Клоун какой то
    Ссылка
    Умник
    Умник, 22.01.2022 19:55
    +6
    Funny______Cat, 22.01.2022 19:54
    Игры чисто для того чтобы тренерски штаб мог увидеть какие-то важные себя моменты . Пока что судить почти не о чем удачи дальше и без травм !
    Что там с Дубинчаком, кто знает ?
    Бражко красава
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 22.01.2022 20:55
    +4
    easterly, 22.01.2022 20:38
    Кто-нить подскажет - эти в форме апкаканного цвета уже начали сбор? С кем сыграли и как?
    МТК - шахтёр 3-0
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 22.01.2022 20:55
    +4
    odiniznashih, 22.01.2022 20:47
    Умеет Динамо соперников выбирать.
    Даже у Черноморца соперники
    серъезней.
    Не нужно переоценивать или недооценивать сборы, все контрольные матчи существуют только для набора игрового тонуса. + все они играются на фоне больших физических нагрузок.
    Уровень соперника не так уж и важен сейчас. Тем более под конец любых сборов всегда идут игры с соперниками посильнее
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 22.01.2022 20:39
    +4
    Kak Tak, 22.01.2022 20:38
    матч динамо Киев - Расинг Люксембург по рейтингу уступит АЗ-Камбюром.Как так ?
    Я ж согласен.
    Хочу увидет Как так комментарии под более рейтинговым матчем.
    На всякий случай решил напомнить,а то Как Так может и пропустить такой матч.
    жду.... комментариев....
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 22.01.2022 20:29
    +4
    Face Control, 22.01.2022 20:28
    Я только разогреваюсь зай.
    Поздравляю, додик
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 22.01.2022 20:23
    +4
    Kak Tak, 22.01.2022 20:20
    Шахтёр на 1,динамо на 2.Как так ?
    Это временное явление. Как-то так
    Ссылка
    KARA.BASS555
    KARA.BASS555, 22.01.2022 20:18
    +4
    AK.228, 22.01.2022 19:54
    Монстры прям
    Походу перегрелся парнишка.
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 22.01.2022 19:56
    +4
    Умник, 22.01.2022 19:55
    Бражко красава
    Да, та и Боль не плохо смотрится
    Но снова же делаем скидку на уровень соперника
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 22.01.2022 21:18
    +3
    Алексей Голяченко, 22.01.2022 21:12
    Но нужно отдать ему должное. Сколько напора, сколько окон нужно подгрузить и не запутаться Трудяга, не то что Макс, закарпатфан или ВаДо лентяи
    Его бы в шахтёр вчера , может бы с МТК достойней сыграли
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 22.01.2022 21:17
    +3
    Kak Tak, 22.01.2022 21:03
    Тебя же лоха в бан отправили?как так ?
    Я объясню тебе как.
    Ты и твоя шайка лейка, запускают провокацию.
    А потом жалуются со своих многочисленных аккаунтов.
    И нормальных людей, пришедших сюда пообщаться о спорте банят!
    К сожалению сейчас в этом плане бардак на сайте, и вашу ботоферму провокаторов, не банят пожизненно.
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 22.01.2022 21:08
    +3
    Burevestnik, 22.01.2022 20:58
    МТК - это шото типа межгалактическое или где?
    12 место Венгрии
    Думаю межгалактический уровень , слишком скромный эпитет
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 22.01.2022 20:58
    +3
    Funny______Cat, 22.01.2022 20:55
    МТК - шахтёр 3-0
    МТК - это шото типа межгалактическое или где?
    Ссылка
    easterly
    easterly, 22.01.2022 20:57
    +3
    GREEN DAY belokon, 22.01.2022 20:55
    Не нужно переоценивать или недооценивать сборы, все контрольные матчи существуют только для набора игрового тонуса. + все они играются на фоне больших физических нагрузок.
    Уровень соперника не так уж и важен сейчас. Тем более под конец любых сборов всегда идут игры с соперниками посильнее
    Зря тратите время на объяснения - эти чудики до сих пор считают, что мяч как земля плоский
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 22.01.2022 20:27
    +3
    Face Control, 22.01.2022 20:26
    Вы себе там кого-то присмотрели из игроков? Как раз ваш уровень.
    Ботик не гуди
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 22.01.2022 20:25
    +3
    Funny______Cat, 22.01.2022 20:24
    Тимофеючка, тебя не смущает что все знают что ты используешь 10 ки аккаунтов, и твой каждый новый акк палится буквально через 2-3 поста ?
    Может поменяешь методичку , или риторику , или работу найдёшь?
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 22.01.2022 20:24
    +3
    Kak Tak, 22.01.2022 20:22
    Кто такой Олег Тимофеюк ?
    Тимофеючка, тебя не смущает что все знают что ты используешь 10 ки аккаунтов, и твой каждый новый акк палится буквально через 2-3 поста ?
    Может поменяешь методичку , или риторику , или работу найдёшь?
    Ссылка
    BUCH
    online
    BUCH, 22.01.2022 20:23
    +3
    Kak Tak, 22.01.2022 20:22
    Кто такой Олег Тимофеюк ?
    Це ти , а ти що, сам собі заперечуєш???
    Ссылка
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