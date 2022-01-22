Результативность впечатляет! Динамо разгромило второго соперника на сборах

Зимний период в украинском футболе характеризуется продолжительной паузой в официальных поединках, поэтому нашим болельщикам приходится утолять жажду состязаний просмотром встреч в рамках иных лиг. Впрочем, в январе появляется дополнительная возможность понаблюдать за выступлениями украинских команд на тренировочных сборах, а действующий чемпион, киевское «Динамо», на этот раз стало одним из первых, кто решился начать подготовку непосредственно в боевых условиях. К слову, это всегда было отличительной частью тренерской философии Мирчи Луческу.

«Бело-синие» несколькими днями ранее перебрались из морозного Киева в куда более комфортный климат на Пиренейском полуострове, а накануне даже успели впервые сыграть полноценный контрольный поединок против иностранной команды. «Атлетико Пульпиленьо» – малоизвестный коллектив из глубинки испанской иерархии футбола был переигран без особых усилий (4:0), но менее чем через сутки столичный клуб решил немного повысить ставки. Люксембургский «Расинг Унион» многие наши болельщики также не найдут на футбольных картах Европы, однако пятая на данный момент команда в своем национальном первенстве была уже более серьезным вызовом.

Серьезным, но не настолько, чтобы позволить оппонентам контролировать ход поединка – так решил коллектив Мирчи Луческу, без особых усилий навязав свою игру соперникам. Тактика люксембургского коллектива была достаточно странной. Несмотря на превосходство в физических кондициях из-за более раннего начала сборов, они не стали пытаться играть на контроле мяча в ногах. Вместо этого, «Динамо» уже с первых секунд отправилось в прессинг на чужой половине, и тут уже без преимущества в классе обойтись не могло.

«Расинг Унион» допустил три результативные ошибки еще до перерыва, поэтому о соперничестве в дальнейшем по ходу матча речи идти не могло совершенно. За команду Луческу голами отмечались Владислав Кулач, Беньямин Вербич и Виктор Цыганков, а все три взятия ворот отличала скорость розыгрыша мяча на чужой половине поля.

На вторую половину украинский коллектив вышел в практически полностью, за исключением Константина Вивчаренко на левом фланге обороны, обновленном составе, поэтому «Динамо» взяло небольшую паузу со старта для того, чтобы сыграться. Номинальные гости могли бы этим моментом воспользоваться с корыстной выгодой для себя, но не стали навязывать контрпрессинг. Как итог, киевляне получили свой шанс на 64-й минуте, а Бражко удачным перехватом передачи защитника на голкипера перед чужими владениями закрыл эту игру.

В дальнейшем, «Динамо» позволяло себе транжирить голевые моменты усилиями Владислава Супряги, а оппоненты начали непозволительно грубо нарушать правила, в результате чего дважды чуть было не отправили в лазарет Виталия Буяльского. Главному арбитру на эту грубость надоело смотреть достаточно быстро, поэтому к основному времени матча он не стал добавлять ни одной минуты.

Следующий контрольный поединок киевское «Динамо» проведет против норвежского «Буде-Глимт» 27 января, начало в 12:00 по киевскому времени.

Товарищеский матч.



«Динамо» Киев – «Расинг Унион» - 4:0

Кулач, 23, Вербич, 35, Цыганков, 37, Бражко, 64

Амири, 67, Конте, 87

«Динамо» Киев: Бущан (Нещерет, 46) – Вивчаренко, Шабанов (Бурда, 46), Боль (Сирота, 46), Кендзера (Тымчик, 46) – Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук (Бражко, 46) – Вербич (Де Пена, 46), Гармаш (Буяльский, 46), Цыганков (Антюх, 46) – Кулач (Супряга, 46).

«Расинг Унион»: Руффьер – Конте, Скендерович, Мерш – Накаче, Покар, Бентеббаль, Симон, Амири – Мабелла, Дембеле.

Стадион: «Пинатар Арена» (Сан-Педро-дель-Пинатар, Испания).

ДИНАМО КИЕВ-РАСИНГ УНИОН.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C