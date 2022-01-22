Динамо Киев
0 : 0
Расинг Унион
26’

Боль и Вивчаренко – в стартовом составе Динамо на второй матч сбора

Интересное решение от тренерского штаба

  • 22.01.2022 17:55
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Боль и Вивчаренко – в стартовом составе Динамо на второй матч сбора
© ФК Динамо Киев

В субботу, 22 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Динамо» и люксембургский «Расинг Унион».

Матч пройдет в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания), на поле стадиона «Пинатар Арена», начало матча – в 18:00.

Стартовый состав «Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Шабанов, Боль, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко – Вербич, Гармаш, Цыганков – Кулач.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Расинг Унион».

Источник — ФК Динамо Киев

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