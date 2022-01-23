Тренер Динамо: «У каждого есть шанс проявить себя»

Эмил Карас поделился мнением о спаррингах киевлян

  • 23.01.2022 03:48
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Тренер Динамо: «У каждого есть шанс проявить себя»
© ФК Динамо Киев. Эмил Карас

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Эмил Карас подвел итог первым двум контрольным матчам команды на тренировочном сборе в Испании. Напомним, в пятницу киевляне обыграли испанский «Атлетико Пульпиленьо» (4:0), а на следующий день разобрались с «Расинг Унион» из Люксембурга (4:0).

- В субботу на трибунах было много болельщиков «Динамо». Команде приятно играть при такой поддержке?
- Это хорошо, на западе это довольно распространено, когда на сборы команд ездят их болельщики. Очень приятно, что люди пришли, поддерживали, болели за нас. Ребята чувствовали, что играют не только для себя и болельщиков, которые смотрят матч по телевизору, а болельщики были рядом.

- Как бы вы подытожили эти два контрольных матча, первые в 2022 году?
- Резюме по этим играм сделает Мистер. Сейчас самое главное – продолжать тренировки, ведь это тренировочный сбор. Ребята сыграли два матча подряд, правда, по 45 минут, но все равно это нелегко. Есть задачи, которые ставит Мистер перед игрой – что должны выполнять игроки. Отчасти это получается, отчасти – нет. Делаем корректировки. Работа продолжается, двигаемся вперед. С каждой игрой хочется что-то добавить, доработать какие-то эпизоды, например, в контроле мяча, создании численного преимущества, развитии атаки, создании моментов. Конечно, есть над чем работать.

- Как проявляют себя на сборе молодые игроки?
- У каждого есть шанс проявить себя, у каждого есть большое желание, и это подкупает. Особенно у молодых игроков это качество на первом месте, и это хорошо. Они стараются. Если они будут так продолжать тренироваться, прогрессировать, то могут в дальнейшем стать игроками основного состава.

- В таких матчах, с соперниками ниже классом, основной акцент делается на проработке атакующих действий?
- В принципе, мы не отталкиваемся от соперника в этих играх, какой он есть, такой и есть. Мы думаем о своей игре. Игроки должны выполнять те функции, которые главный тренер ставит перед командой. Независимо от соперника мы должны диктовать свои условия, играть в свою игру, стараться доминировать, контролировать мяч.

Источник — ФК Динамо Киев

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