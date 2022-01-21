Динамо Киев
0 : 0
Расинг Унион
22.01.2022 18:00

Динамо Киев – Расинг Унион. Текстовая трансляция матча

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  • 21.01.2022 22:51
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Динамо Киев – Расинг Унион. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В субботу, 22-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и люксембургский «Расинг Унион». Матч пройдет в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания), на поле стадиона «Пинатар Арена», начало в 16:30.

Подопечные Мирчи Луческу уже вовсю готовятся к возобновлению сезона, совмещая интенсивные тренировки с проведением контрольных матчей. В первом из таковых столичный коллектив обыграл испанский клуб с увлекательным названием и предельно скромной историей «Атлетико Пульпиленьо» (4:0). А уже на следующий день «Динамо» будет противостоять команде с пятой строчки Национального дивизиона Люксембурга – «Расинг Унион», который однажды даже побеждал в Кубке своей страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Расинг Унион».

Александр Снитко, Sport.ua

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