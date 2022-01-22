В субботу, 22 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Динамо» Киев и люксембургский «Расинг Унион».
Матч пройдет в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания), на поле стадиона «Пинатар Арена», начало матча – в 18:00.
В первом спарринге днем ранее киевляне обыграли клуб четвертого дивизиона Испании – «Атлетико Пульпиленьо» (4:0).
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Динамо – Расинг Унион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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