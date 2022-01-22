Динамо Киев
0 : 0
Расинг Унион
22.01.2022 18:00

Динамо – Расинг Унион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 января в 19:00 товарищеский матч в Испании

  • 22.01.2022 07:05
  • 126 просмотров
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Динамо – Расинг Унион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Динамо Киев

В субботу, 22 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся «Динамо» Киев и люксембургский «Расинг Унион».

Матч пройдет в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания), на поле стадиона «Пинатар Арена», начало матча – в 18:00.

В первом спарринге днем ранее киевляне обыграли клуб четвертого дивизиона Испании – «Атлетико Пульпиленьо» (4:0).

Динамо – Расинг Унион. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Источник — Sport.ua

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