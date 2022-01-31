Александрия сыграла вничью с Каспием в спарринге

Команда Юрия Гуры не смогла обыграть казахстанский клуб

  • 31.01.2022 13:59
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Александрия сыграла вничью с Каспием в спарринге
© ФК Александрия

«Александрия» на учебно-тренировочном сборе в Турции провела контрольный поединок против казахстанского «Каспия».

Спарринг завершился ничьей со счетом 1:1. «Каспий» открыл счет на 22 минуте, а во втором тайме 18-летний Андрей Андрейчук восстановил статус-кво после передачи Дениса Устименко.

Контрольный матч

«Александрия» – «Каспий» – 1:1
Гол: Андрийчук (56)

«Александрия»: Горох (Ермаков 46), Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Чубатый, Дришлюк, Сытников (Мустафаев 46), Калитвинцев, Калюжный, Устименко, Андрейчук.

Сегодня в 16:30 по Киеву «Александрия» проведет еще один товарищеский матч, соперником команды Юрия Гуры будет датский «Вайле».

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Источник — Sport.ua

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