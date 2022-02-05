Днепр-1 завершил первый сбор крупной победой

«Днепр-1» завершил первый сбор в Турции контрольным матчем против сербского «Спартака».
Благодаря голам Гуцуляка, Довбика и Назаренко украинская команда победила со счетом 3:0. Это третья победа в трех встречах на сборе.
Днепр-1 - Спартак 3:0
Голы: Назаренко, 36, Довбик, 48, Гуцуляк, 75
Днепр-1: Кожокару, Адамюк, Нельсон, Лучкевич, Вантух, Соловьев, Рубчинский, Пихаленок, Ярмолюк, Назаренко, Довбик
С 60-й минуты: Кинарейкин, Чалый, Сваток, Кравченко, Демиденко, Соловьев (Кивинда, 73), Джурасек, Билл, Когут, Гуцуляк, Гуаль
Источник — Sport.ua
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