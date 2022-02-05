Днепр-1
3 : 0
Спартак Суботица
05.02.2022, FT

Днепр-1 завершил первый сбор крупной победой

Команда одержала третью победу

  • 05.02.2022 17:45
  • 1643 просмотра
  • 1 комментарий
Днепр-1 завершил первый сбор крупной победой
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» завершил первый сбор в Турции контрольным матчем против сербского «Спартака».

Благодаря голам Гуцуляка, Довбика и Назаренко украинская команда победила со счетом 3:0. Это третья победа в трех встречах на сборе.

Днепр-1 - Спартак 3:0
Голы: Назаренко, 36, Довбик, 48, Гуцуляк, 75

Днепр-1: Кожокару, Адамюк, Нельсон, Лучкевич, Вантух, Соловьев, Рубчинский, Пихаленок, Ярмолюк, Назаренко, Довбик

С 60-й минуты: Кинарейкин, Чалый, Сваток, Кравченко, Демиденко, Соловьев (Кивинда, 73), Джурасек, Билл, Когут, Гуцуляк, Гуаль

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    korrektno, 05.02.2022 18:10
    +1
    Вчора було багато сумбуру, сьогодні впевнено (можливо від рівня опозиції). Добре виглядала молодь, оживає настроєм Гуцуляк, відчувається змагальна агресія Довбика, футбольний інтелект Піхальонка, більша впевненість захисту. Не вистачає загострення, яке давав Дубінчак. Хотілось, щоб відновилась колишня впевненість в своїх силах у Когута. Працювати не покладаючи ніг! Чомусь, мало спарингів. Чи так потрібно? Успіхів команді!
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