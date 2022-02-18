ВИДЕО. Гол Довбика принес Днепру-1 победу в последнем спарринге в Турции

Клуб УПЛ «Днепр-1» одержал минимальную победу в последнем спарринге на сборах в Турции над чемпионом Казахстана.
Единственный гол в матче на 38-й минуте забил Артем Довбик.
Товарищеский матч
18 февраля. 16:00. Белек (Турция). Стадион Gloria Serenity
Днепр-1 (Украина) – Тобол (Костанай, Казахстан) – 1:0
Гол: Довбик (38, пас Кравченко).
Днепр-1: 33. Юрчук, 11. Кравченко, 39. Сваток, 5. Нельсон, 47. Вантух, 8. Когут, 20. Ди Франко, 30. Джурасек, 29. Назаренко (16. Кивинда, 82), 14. Ярмолюк, 7. Довбик.
Источник — Sport.ua
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