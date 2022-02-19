Днепр-1
1 : 0
Тобол
18.02.2022, FT

Днепр-1 – Тобол – 1:0. Довбик забил головой. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча команды УПЛ

  • 19.02.2022 07:18
  • 221 просмотр
  • 0 комментариев
Днепр-1 – Тобол – 1:0. Довбик забил головой. Видео гола и обзор матча
© СК Днепр-1

Клуб УПЛ «Днепр-1» одержал минимальную победу в последнем спарринге на сборах в Турции над чемпионом Казахстана.

Единственный гол в матче на 38-й минуте забил Артем Довбик.

Товарищеский матч

18 февраля. 16:00. Белек (Турция). Стадион Gloria Serenity

Днепр-1 (Украина) – Тобол (Костанай, Казахстан) – 1:0

Гол: Довбик (38, пас Кравченко).

Днепр-1: 33. Юрчук, 11. Кравченко, 39. Сваток, 5. Нельсон, 47. Вантух, 8. Когут, 20. Ди Франко, 30. Джурасек, 29. Назаренко (16. Кивинда, 82), 14. Ярмолюк, 7. Довбик.

Источник — Sport.ua

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