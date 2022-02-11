Львов переиграл Динамо Батуми на сборах в Турции

11 февраля в 16:30 «Львов» выиграл спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником красно-черных была команда «Динамо» Батуми, Грузия. Единственный гол в начале матча забил Богдан Мышенко.
Товарищеский матч
11 февраля, Турция
Львов – Динамо Батуми – 1:0
Гол: Мышенко, 2 мин.
Источник — Sport.ua
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