Черноморец
4 : 0
Приштина
22.01.2022, FT

Черноморец с голами Русина и Цитаишвили разгромил Приштину на сборе

Уверенная победа от команды Романа Григорчука

  • 22.01.2022 18:44
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  • 2 комментария
Черноморец с голами Русина и Цитаишвили разгромил Приштину на сборе
© ФК Черноморец

22 января на учебно-тренировочных сборах в Турции одесский «Черноморец» обыграл победителя чемпионата Косова 2020/21 – клуб «Приштина».
 
В первом тайме голами отметились Борислав Цонев и Назарий Русин, во втором – Пожег Ванцаш и Георгий Цитаишвили.
 
Контрольный матч

«Черноморец» – «Приштина» – 4:0
Голы: Цонев (30), Русин (32), Ванцаш (69), Цитаишвили (73).

Источник — ФК Черноморец

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Etana
    Etana, 22.01.2022 19:12
    +2
    Отличное начало сборов!
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