Черноморец с голами Русина и Цитаишвили разгромил Приштину на сборе

22 января на учебно-тренировочных сборах в Турции одесский «Черноморец» обыграл победителя чемпионата Косова 2020/21 – клуб «Приштина».
В первом тайме голами отметились Борислав Цонев и Назарий Русин, во втором – Пожег Ванцаш и Георгий Цитаишвили.
Контрольный матч
«Черноморец» – «Приштина» – 4:0
Голы: Цонев (30), Русин (32), Ванцаш (69), Цитаишвили (73).
Источник — ФК Черноморец
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