22 января в 16:00 на учебно-тренировочных сборах в Турции одесский «Черноморец» играет очередной тренировочный матч.
Соперник – победитель чемпионата Косова 2020/21, участник квалификации Лиги чемпионов – клуб «Приштина».
Черноморец – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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