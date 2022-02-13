С самолета – на поле. Динамо уверенно обыграло Инджию в контрольном матче

Киевское «Динамо» в воскресенье снова прилетели в Турцию, где продолжат готовиться к возобновлению сезона. И сразу «бело-синие» провели спарринг: соперником команды Мирчи Луческу стала «Инджия», лидер Первой лиги Сербии.

В первом тайме киевляне владели преимуществом, которое воплотили в два забитых гола. Сначала Сидорчук вывел на ворота Вербича, и словенец открыл счет в матче. А перед перерывом после вертикальной передачи Дубинчака де Пена из пределов штрафной пробил точно в угол. «Бело-синие» в первом тайме могли вести с более крупным счетом, но «Инджию» дважды выручил каркас ворот: Вербич попал в перекладину, а после удара Гармаша мяч врезался в штангу.

Сербы довольно активно использовали высокий прессинг, и это едва не принесло им дивиденды, когда после обрезки Боля свою команду выручил Бойко. Свою реакцию голкипер «Динамо» продемонстрировал и после обводящего удара Милосавлева, в прыжке отбив мяч на угловой.

В начале второго тайма тренерский штаб Мирчи Луческу провел только одну замену: вместо Антюха на поле вышел Цыганков. Именно Виктор стал автором голевой передачи на Ваната, который с острого угла пробил точно мимо голкипера. А точку в матче поставил Буяльский, реализовавший выход один на один с голкипером.

Свой следующий контрольный поединок киевляне проведут во вторник, 15-го февраля. Соперником команды Мирчи Луческу станет «Кайрат» (Алматы, Казахстан).

Розпочинаємо заключний зимовий збір з розгромної перемоги! ⚪️🔵 pic.twitter.com/MVekNykA3b — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 13, 2022

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Инджия» – 4:0

Вербич (33), де Пена (44), Ванат (57), Буяльский (86)

Дубинчак (10) – Закула (2), Куколь (81)

«Динамо»: Бойко (Бущан, 66) – Тымчик (Бражко, 75), Забарный (Сирота, 66), Боль (Кендзера, 66), Дубинчак (Караваев, 66) – Сидорчук, Гармаш (Буяльский, 66), де Пена (Яцык, 66), Антюх (Цыганков, 46), Вербич (Шкурин, 66) – Ванат (Кулач, 66).

«Инджия» (первый тайм): Рнич – Игнятович, Йованович, Н. Джурич, Джокич – Десанчич, Стоянович, Закула, Милосавлев, С. Джурич – Баджи.

Стадион «Mardan Stadium» (Анталья, Турция)

ДИНАМО - ИНДЖИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА