Динамо Киев
4 : 0
Инджия
13.02.2022, FT

С самолета – на поле. Динамо уверенно обыграло Инджию в контрольном матче

Киевляне в Турции готовятся к возобновлению сезона

  • 13.02.2022 18:52
  • 2259 просмотров
  • 25 комментариев
С самолета – на поле. Динамо уверенно обыграло Инджию в контрольном матче
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в воскресенье снова прилетели в Турцию, где продолжат готовиться к возобновлению сезона. И сразу «бело-синие» провели спарринг: соперником команды Мирчи Луческу стала «Инджия», лидер Первой лиги Сербии.

В первом тайме киевляне владели преимуществом, которое воплотили в два забитых гола. Сначала Сидорчук вывел на ворота Вербича, и словенец открыл счет в матче. А перед перерывом после вертикальной передачи Дубинчака де Пена из пределов штрафной пробил точно в угол. «Бело-синие» в первом тайме могли вести с более крупным счетом, но «Инджию» дважды выручил каркас ворот: Вербич попал в перекладину, а после удара Гармаша мяч врезался в штангу.

Сербы довольно активно использовали высокий прессинг, и это едва не принесло им дивиденды, когда после обрезки Боля свою команду выручил Бойко. Свою реакцию голкипер «Динамо» продемонстрировал и после обводящего удара Милосавлева, в прыжке отбив мяч на угловой.

В начале второго тайма тренерский штаб Мирчи Луческу провел только одну замену: вместо Антюха на поле вышел Цыганков. Именно Виктор стал автором голевой передачи на Ваната, который с острого угла пробил точно мимо голкипера. А точку в матче поставил Буяльский, реализовавший выход один на один с голкипером.

Свой следующий контрольный поединок киевляне проведут во вторник, 15-го февраля. Соперником команды Мирчи Луческу станет «Кайрат» (Алматы, Казахстан).

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Инджия» – 4:0

Вербич (33), де Пена (44), Ванат (57), Буяльский (86)

Дубинчак (10) – Закула (2), Куколь (81)

«Динамо»: Бойко (Бущан, 66) – Тымчик (Бражко, 75), Забарный (Сирота, 66), Боль (Кендзера, 66), Дубинчак (Караваев, 66) – Сидорчук, Гармаш (Буяльский, 66), де Пена (Яцык, 66), Антюх (Цыганков, 46), Вербич (Шкурин, 66) – Ванат (Кулач, 66).

«Инджия» (первый тайм): Рнич – Игнятович, Йованович, Н. Джурич, Джокич – Десанчич, Стоянович, Закула, Милосавлев, С. Джурич – Баджи.

Стадион «Mardan Stadium» (Анталья, Турция)

ДИНАМО - ИНДЖИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    leccinum, 13.02.2022 19:07
    +15
    Петр Яновский, 13.02.2022 19:02
    Как думаете ,а динамо с Бесединым ,Шкуриным и с такой слабой игрой на каком месте закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    админы, пожалуйста,
    пристрелите уже это тело, чтобы не мучалось:
    который день - в разных темах один и тот же комментарий. явно организм существует на инстинктах и рефлексах, разумом уже не пахнет
    Ссылка
    ZpoRT7, 13.02.2022 19:12
    +13
    У керченского тимофеюка остался один смысл жизни - копировать все аккаунты болельщиков Динамо Киев и гавкать сутками на спортЮА. Но админов сайта это устраивает
    Ссылка
    LFC, 13.02.2022 19:05 (изменен)
    +12
    Комментарий свернут. Показать
    Админы вам нравится когда одна душевнобольная пишет бред с 10ка аккаунта? Вы реально превратили сайт в помойку - 5 лет назад такого идиотизма не было а сейчас просто помойка.
    Ссылка
    RomanEnakievo.., 13.02.2022 19:14
    +7
    Киевляне очень мощно проводят предсезонные сборы. С нетерпением ждём возобновление сезона
    Ссылка
    LFC, 13.02.2022 19:22 (изменен)
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Админы браво вы баните за слово 🤡 а за жопу на аватарке и за ботоводство даёте жёлтую карточку - помойка
    Ссылка
    sahka1981, 13.02.2022 19:20
    +3
    Яцыка с дебютом в первой команде!
    Ссылка
    LFC, 13.02.2022 19:36 (изменен)
    +2
    Комментарий свернут. Показать
    aleks 2356, 13.02.2022 19:34
    навіщо ти відписався з 5 аккаунтів тут, ти хвора людина?
    Тимофеючка не мучай гуглпереводчик - вы с вадо не родственники?
    Ссылка
    LFC, 13.02.2022 19:33
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Maks Maks, 13.02.2022 19:32
    Да ты что. А с кем готовится играть шлюхтёр в сезоне, проводя ДВА матча на сборах со своим Арендуполем?
    Супружеский долг это святое
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 13.02.2022 19:32
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Ivan Vismutenko, 13.02.2022 19:29
    Всё правильно Луческу делает. Его опыт подсказывает, что к Ингульцу надо подходить с тренировками против подобных, а не ломать себе ноги. Тех тоже ждёт 4-5-6:0, а дальше будет видно. Ведь наша классика аж в апреле.
    Да ты что. А с кем готовится играть шлюхтёр в сезоне, проводя ДВА матча на сборах со своим Арендуполем?
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 13.02.2022 19:29
    +1
    Всё правильно Луческу делает. Его опыт подсказывает, что к Ингульцу надо подходить с тренировками против подобных, а не ломать себе ноги. Тех тоже ждёт 4-5-6:0, а дальше будет видно. Ведь наша классика аж в апреле.
    Ссылка
    LFC, 13.02.2022 19:26
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Шубы в цене, 13.02.2022 19:25
    Тебя забанили ты снова вылез ?
    Ты бот и на зарплате тут ?
    Гавгавгав
    Ссылка
    LFC, 13.02.2022 19:19 (изменен)
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Шубы в цене, 13.02.2022 19:18
    Клоун,зачем ты с трёх аккаунтов тут отписался ?
    Тимофеючка а ты? Ты клоун подгоревший хватит свое очко на ветках Динамо рекламировать тут нет ЛГБТ иди домой.
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 13.02.2022 19:26
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Жаль, что очередная пушка от Гармаша не залетела. Перекладина, а была бы красота
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 13.02.2022 19:36
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    aleks 2356, 13.02.2022 19:34
    навіщо ти відписався з 5 аккаунтів тут, ти хвора людина?
    Больной наверное ты. Назови другие четыре аккаунта
    Ссылка
    online
    Maks Maks, 13.02.2022 19:34
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Ivan Vismutenko, 13.02.2022 19:29
    Всё правильно Луческу делает. Его опыт подсказывает, что к Ингульцу надо подходить с тренировками против подобных, а не ломать себе ноги. Тех тоже ждёт 4-5-6:0, а дальше будет видно. Ведь наша классика аж в апреле.
    Назови клуб УПЛ, который проводит более качественную и насыщенную подготовку чем Динамо Киев?
    Ссылка
    Шубы в цене, 13.02.2022 19:25
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    LFC, 13.02.2022 19:22
    Админы браво вы баните за слово 🤡 а за жопу на аватарке и за ботоводство даёте жёлтую карточку - помойка
    Тебя забанили ты снова вылез ?
    Ты бот и на зарплате тут ?
    Ссылка
    BestOf, 13.02.2022 19:36
    -3
    Maks Maks, 13.02.2022 19:34
    Назови клуб УПЛ, который проводит более качественную и насыщенную подготовку чем Динамо Киев?
    А толку Шахтёр потом унижает наше динамо по 3-0 каждый год
    Ссылка
    online
    aleks 2356, 13.02.2022 19:34 (изменен)
    -3
    Maks Maks, 13.02.2022 19:32
    Да ты что. А с кем готовится играть шлюхтёр в сезоне, проводя ДВА матча на сборах со своим Арендуполем?
    навіщо ти відписався з 5 аккаунтів тут, ти хвора людина?
    Ссылка
    Шубы в цене, 13.02.2022 19:21 (изменен)
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    LFC, 13.02.2022 19:19
    Тимофеючка а ты? Ты клоун подгоревший хватит свое очко на ветках Динамо рекламировать тут нет ЛГБТ иди домой.
    Зачем ты уже с 4 аккаунтов тут пишешь ?
    Ссылка
    Calm, 13.02.2022 19:21
    -4
    Сборище умалишённых.... Это жесть конечно , аватарки, текст, мысли .. точнее их отсутствие
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности