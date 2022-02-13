13 февраля киевское «Динамо» во время учебно-тренировочного сбора в Турции провело контрольный матч против сербской «Инджии».
Киевляне одержали убедительную победу со счетом 4:0.
Динамо Киев – Инджия – 4:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Вербич, 33, Де Пена, 44, Ванат, 57, Буяльский, 86.
ГОЛ! 1:0. Вербич, 33 мин.
ГОЛ! 2:0. Де Пена, 44 мин.
ГОЛ! 3:0. Ванат, 57 мин.
ГОЛ! 4:0. Буяльский, 86 мин.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.