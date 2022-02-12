Динамо Киев – Инджия. Текстовая трансляция матча

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  • 12.02.2022 19:45
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Динамо Киев – Инджия. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

В воскресенье, 13-го февраля, состоится контрольный поединок, в котором киевское «Динамо» встретится с сербской «Инджией». Матч пройдет в Анталье на стадионе «Mardan Stadium» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

В воскресенье киевляне прилетают на третий учебно-тренировочный сбор в Турцию и сразу проведут спарринг. Первым соперником команды Мирчи Луческу станет лидер второго дивизиона Сербии. На сборах «бело-синие» уже провели десять контрольных поединков, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью. В предыдущем спарринге киевляне обыграли боснийский «Широки Бриег» со счетом 4:1. В составе «Динамо» дублем отличился Шапаренко, а еще по голу забили Гармаш и Ванат.  На данный момент лучшим бомбардиром киевлян в текущем зимнем межсезонье является Николай Шапаренко, который забил пять голов. Виталий Буяльский и Витиньо нанесли по четыре точных удара.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Инджия».

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Источник — Sport.ua

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