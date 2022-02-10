Динамо Киев
4 : 1
Широки Бриег
10.02.2022, FT

Результативный спарринг. Динамо уверенно обыграло Широки Бриег

Турецкий сбор киевский клуб завершил победой над чемпионом Боснии и Герцеговины

  • 10.02.2022 11:53
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  • 2 комментария
Результативный спарринг. Динамо уверенно обыграло Широки Бриег
© Динамо Киев

В четверг, 10-го февраля, состоялся завершающий контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступил чемпион Боснии и Герцеговины «Широки Бриег». Встреча завершилась уверенной победой киевского клубу со счетом 4:1.

«Динамо» открыло счет на 16-й минуте матча, когда арбитр назначил 11-метровый за фол Чульяка на Боле. В результате Шапаренко с точки развел голкипера и мяч по разным углам. За 10 минут до перерыва динамовцы удвоили преимущество после классного удара слету от Гармаша.

Уже на старте второго тайма дебютным голом на сборах отметился Ванат, который результативно сыграл на добивании после выстрела от Цыганкова. На 68-й минуте боснийский клуб один гол таки отыграл - с пенальти отметился Мужан. На больше соперника не хватило, а за 9 мин до финального свистка «Динамо» забило четвертый гол - дубль оформил Шапаренко, переправивший мяч в дальний угол после прострела от Цыганкова.

После этого матча динамовцы на несколько дней вернутся в Киев. А уже в воскресенье, 13 февраля, команда снова отправится в Турцию уже на третий учебно-тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля. Это будет завершающий этап подготовки киевского клуба ко второй части сезона и пройдет он на южном побережье, в том же месте, где был и второй сбор.

Ранее на этом сборе динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии, сыграли вничью с болгарским «Левски» и минимально обыграли черногорский «Рудар» и «Динамо Тбилиси».

Товарищеский матч

«Динамо» Киев – «Широки Бриег» – 4:1

 Шапаренко (16, пенальти, 81), Гармаш (35), Ванат (47) - Мужан (68, пенальти)

 Сирота (25), Боль (68) - Благаич (58)

«Динамо» (1-й тайм): 1. Бущан – 24. Тымчик, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 10. Шапаренко, 19. Гармаш (К), 14. де Пена, 7. Вербич, 99. Антюх – 28. Кулач

«Динамо» (2-й тайм):  71. Бойко (Моргун, 82) – 94. Кендзера, 89. Боль, 9. Бражко, 20. Караваев – 5. Сидорчук (К), 10. Шапаренко (Шкурин, 82), 29. Буяльский, 22. Витиньо, 15. Цыганков – 15. Цыганков, 17. Ванат

«Широки Бриег»: 12. Мискич – 2. Медич, 5. Чульяк, 9. Мужан, 10. Благаич, 15. Босанчич, 21. Лукич, 22. Бегич, 26. Муса (К), 29. Икич, 42. Чавар

ДИНАМО КИЕВ - ШИРОКИ БРИЕГ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Мирон Андрусский, 10.02.2022 12:09
    +1
    ___FunnyCat, 10.02.2022 12:04
    Ваната с дебютным голом , кто смотрел , как оцените заключительную игру второго сбора?
    Ну игра нормальная, атакуючая. Шапа красава. Шкурик,Антюх не дотягивают
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    online
    ___FunnyCat, 10.02.2022 12:04
    0
    Ваната с дебютным голом , кто смотрел , как оцените заключительную игру второго сбора?
    Ссылка
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