Стал известен заключительный соперник Динамо на сборе в Турции

Стал известен соперник по заключительному матчу «Динамо» на втором учебно-тренировочном сборе, который команда проводит в турецком Белеке.

«Бело-синие» сыграют с двукратным чемпионом Боснии и Герцеговины – «Широкие Бриег» из одноименного города. Матч и состоится в четверг, 10 февраля. Как и все поединки киевлян на сборе в Турции, эта встреча пройдет на арене Mardan Stadium, начало – в 10.00 по киевскому времени.

После завершения поединка динамовцы отправятся в аэропорт и вернутся в Киев.