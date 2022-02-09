В четверг, 10-го февраля, состоится контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступит чемпион Боснии и Герцеговины «Широки Бриег». Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени.

После этого матча динамовцы на несколько дней вернутся в Киев. А уже в воскресенье, 13 февраля, команда снова отправится в Турцию уже на третий учебно-тренировочный сбор, который продлится до 22 февраля. Это будет завершающий этап подготовки киевского клуба ко второй части сезона и пройдет он на южном побережье, в том же месте, где был и второй сбор.

Ранее на этом сборе динамовцы разгромили чемпиона Болгарии «Лудогорец», добыли волевую победу в матче против ФК «Чукарички», представляющий чемпионат Сербии, сыграли вничью с болгарским «Левски» и минимально обыграли черногорский «Рудар» и «Динамо Тбилиси».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Широки Бриег».