Беньямин ВЕРБИЧ: «Я слишком стар, чтобы считать себя фартовым»

Футболист «Динамо» прокомментировал победу над «Инджией» в товарищеском матче (4:0)

  • 13.02.2022 19:51
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Беньямин ВЕРБИЧ: «Я слишком стар, чтобы считать себя фартовым»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Автор первого гола «Динамо» на заключительном зимнем сборе Беньямин Вербич прокомментировал разгром сербской «Инджии» (4:0) и рассказал о работе на сборах.

- Насколько тяжело начинать сбор сразу с самолета?
- Конечно, это немного тяжеловато. Проснулись рано утром, отправились в аэропорт, в самолете чуть поспали, а после прилета пообедали, отдохнули – и уже игра. Но мы привыкли. Когда играли в Стамбуле с «Фенербахче», также провели матч в день прилета, но сыграли нормально, как и сегодня. Двигаемся дальше – остался последний сбор, после которого уже стартует чемпионат.

- Несмотря на разгромный счет, ожидали такого сопротивления от команды второй сербской лиги?
- Как Буяльский говорил в одном из интервью, клубы УПЛ против нас, в основном, обороняются, тогда как все команды, с которыми мы встречались на сборах, стараются атаковать. Сегодняшний соперник очень много двигался на поле и создал много моментов. Нам нужно разобрать свои ошибки и не повторять их.

- На первых двух сборах ребята играли в основном по тайму, сегодня же первый состав провел на поле 60 минут, а ребята, вышедшие во втором тайме, после игры проведут еще 30-минутную тренировку. Команда прибавляет в выносливости?
- На первых двух сборах мы работали над физической подготовкой, а на последнем будем более детально работать над тактикой. Думаю, игровое время будет увеличиваться, чтобы футболисты получили больше игровой практики.

- Для тебя было символично забить первый гол на сборе? Считаешь себя фартовым?
- Нет, я уже слишком стар для этого (смеется). Для любого игрока забивать, конечно, приятно, но еще лучше, когда команда выигрывает.

- На третьем сборе контрольные игры будут проводиться через день. Команда справится с такой нагрузкой?
- Конечно. На первых двух сборах мы тоже играли регулярно. Для нас, футболистов, интереснее играть, чем просто тренироваться.

Источник — ФК Динамо Киев

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