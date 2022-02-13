Вербич и Ванат – в основе Динамо на спарринг с Инджией

Сегодня, 13 февраля «Динамо» проводит контрольный матч против сербской «Инджии». Начало – в 17:00 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
«Инджия»: Рнич – Игнятович, Йованович, Н. Джурич, Джокич – Десанчич, Стоянович, Закула, Милосавлев, С. Джурич – Баджи
«Динамо»: Бойко – Тымчик, Забарный, Боль, Дубинчак – Сидорчук, Гармаш, Де Пена, Антюх, Вербич – Ванат
Источник — Sport.ua
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