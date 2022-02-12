Успех в горняцком дерби. Донецкий Шахтер вырвал победу в спарринге

Донецкий «Шахтер» провел первый контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Роберто Де Дзерби стал «Шахтер» из Караганды.

В первом тайме донецкая команда владела значительным преимуществом, хоть и опасных моментов у ворот карагандинцев было немного. Первую реальную угрозу создал Исмаили, после удара которого мяч попал в перекладину. На 35-й минуте Мудрик откликнулся на заброс и на скорости ворвался в штрафную, а затем полузащитника сбил голкипер Шацкий. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, и пенальти хладнокровным ударом реализовал Нерес. Перед перерывом свой первый шанс упустили карагандинцы: после навеса с фланга Муртазаев головой пробил неточно.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала Досмагамбетов не реализовал выход один на один с Пятовым, который после первого тайма в воротах заменил Трубина. А затем с низовым ударом Нереса в прыжке справился Шацкий. В середине второй половине встречи карагандинцы остались в меньшинстве: Букорац досрочно покинул пределы поля. Но вскоре одна из немногочисленных атак казахстанского клуба завершилась результативно: Маляров из пределов штрафной сравнял счет. И все же, донецкий «Шахтер» на последних минутах вырвал победу. Это сделал Конопля, который нанес удар в верхний угол.

Следующий контрольный поединок подопечные Де Дзерби проведут во вторник, 15-го февраля. Соперником «горняков» станет «Мариуполь».

Товарищеский матч.

«Шахтер» Донецк – «Шахтер» Караганда – 2:1

Нерес (35, пенальти), Конопля (90) – Маляров (77)

Степаненко (50) – Ковталюк (17), Букорац (73), Чосич (85)

Букорац (73)

«Шахтер» Донецк: Трубин (Пятов, 46), Винисиус (Конопля, 46), Бондарь (Витао, 46), Матвиенко (Фарина, 67), Исмаили (Корниенко, 67), Майкон (Бондаренко, 67), М.Антонио (Степаненко, 46), Нерес, Судаков (Тете, 46), Мудрик, Педриньо.

«Шахтер» Караганда (первый тайм): Шацкий, Габышеф, Граф, Хозин, Досмагамбетов, Букорац, Чосич, Аветисян, Каньяс, Ковталюк, Муртазаев.

Белек (Турция)

ШАХТЕР ДОНЕЦК - ШАХТЕР КАРАГАНДА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА