Шахтер Донецк
2 : 1
Шахтер Караганда
12.02.2022, FT

Успех в горняцком дерби. Донецкий Шахтер вырвал победу в спарринге

Команда Роберто Де Дзерби в Турции обыграла «Шахтер» из Караганды

  • 12.02.2022 17:52
  • 2265 просмотров
  • 27 комментариев
Успех в горняцком дерби. Донецкий Шахтер вырвал победу в спарринге
© ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» провел первый контрольный поединок на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Роберто Де Дзерби стал «Шахтер» из Караганды.

В первом тайме донецкая команда владела значительным преимуществом, хоть и опасных моментов у ворот карагандинцев было немного. Первую реальную угрозу создал Исмаили, после удара которого мяч попал в перекладину. На 35-й минуте Мудрик откликнулся на заброс и на скорости ворвался в штрафную, а затем полузащитника сбил голкипер Шацкий. Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, и пенальти хладнокровным ударом реализовал Нерес. Перед перерывом свой первый шанс упустили карагандинцы: после навеса с фланга Муртазаев головой пробил неточно.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала Досмагамбетов не реализовал выход один на один с Пятовым, который после первого тайма в воротах заменил Трубина. А затем с низовым ударом Нереса в прыжке справился Шацкий. В середине второй половине встречи карагандинцы остались в меньшинстве: Букорац досрочно покинул пределы поля. Но вскоре одна из немногочисленных атак казахстанского клуба завершилась результативно: Маляров из пределов штрафной сравнял счет. И все же, донецкий «Шахтер» на последних минутах вырвал победу. Это сделал Конопля, который нанес удар в верхний угол.

Следующий контрольный поединок подопечные Де Дзерби проведут во вторник, 15-го февраля. Соперником «горняков» станет «Мариуполь».

Товарищеский матч.

«Шахтер» Донецк – «Шахтер» Караганда – 2:1

 Нерес (35, пенальти), Конопля (90) – Маляров (77)

 Степаненко (50) – Ковталюк (17), Букорац (73), Чосич (85)

  Букорац (73)

«Шахтер» Донецк: Трубин (Пятов, 46), Винисиус (Конопля, 46), Бондарь (Витао, 46), Матвиенко (Фарина, 67), Исмаили (Корниенко, 67), Майкон (Бондаренко, 67), М.Антонио (Степаненко, 46), Нерес, Судаков (Тете, 46), Мудрик, Педриньо.

«Шахтер» Караганда (первый тайм): Шацкий, Габышеф, Граф, Хозин, Досмагамбетов, Букорац, Чосич, Аветисян, Каньяс, Ковталюк, Муртазаев.

Белек (Турция)

ШАХТЕР ДОНЕЦК - ШАХТЕР КАРАГАНДА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ___FunnyCat, 12.02.2022 18:27 (изменен)
    +6
    Володимир Ляшенко, 12.02.2022 18:15
    Гуд. Кіпріотів 💯% нагинать будуть. Караганда та Астана якраз рівень дики
    О , днр - овец , ты снова гугл переводчик включил ?
    ВаДо , весь сайт знает что ты сепарок с Макеевки, перестань мучать украинский язык , которым ты не владеешь
    Ссылка
    online
    Алексей Голяченко, 12.02.2022 18:23
    +5
    Володимир Ляшенко, 12.02.2022 18:15
    Гуд. Кіпріотів 💯% нагинать будуть. Караганда та Астана якраз рівень дики
    Вадо, такой шлактер даже Львов обыграет. На ничью точно может претендовать
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 12.02.2022 18:15
    +5
    Тут есть харьковчане? Как вы относитесь к Ярославскому, который покинул страну? Как думаете, он явиться на допрос, или уже не вернётся из Лондона?
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 12.02.2022 18:04
    +5
    etorfine, 12.02.2022 18:01
    Придет время и шериф обыграют, верю
    Для этого нужно ещё нерестов штуки три купить. Шериф - это не Караганда
    Ссылка
    etorfine, 12.02.2022 18:01
    +4
    Придет время и шериф обыграют, верю
    Ссылка
    online
    Алексей Голяченко, 12.02.2022 18:12
    +3
    Calm, 12.02.2022 18:10
    Мммм.... По сути есть что !?
    Ты праздновать за гаражи пойдешь? Это по сути относится к матчу
    Ссылка
    online
    Алексей Голяченко, 12.02.2022 18:03
    +3
    Ну не знаю. Та же перепасовка, удары по воротам в основном с отскоков, защита дырище полное.
    Пусть будет успех, с победой кроты
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk, 12.02.2022 18:58
    +2
    Петр Яновский, 12.02.2022 18:37
    Как думаете ,а наше динамо с Бесединым ,Шкуриным и с такой слабой игрой на каком месте закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    Народ більше цікавить, коли шахтар повернеться на своє 8 місце.
    Ссылка
    Андрей Корниевский, 12.02.2022 18:36
    +2
    Какая победа
    Больше 50 лямов коту под хвост
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 12.02.2022 18:29
    +2
    Караганда ещё и вдесятером играла... Позорище мариупольское
    Ссылка
    Sasha Zalik, 12.02.2022 19:10
    +1
    Володимир Ляшенко, 12.02.2022 18:15
    Гуд. Кіпріотів 💯% нагинать будуть. Караганда та Астана якраз рівень дики
    А Ляшенко-це жiнка Ляшко ?????
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk, 12.02.2022 19:01
    +1
    Ivan Vismutenko, 12.02.2022 18:58
    Як чудово. Немного за Колос отомстили.
    Вам тут не раді.
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 12.02.2022 18:58
    +1
    Як чудово. Немного за Колос отомстили.
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 12.02.2022 18:02
    +1
    New Zealander, 12.02.2022 18:01
    Красавцы. Зачёт сдан на отлично.
    Маладэц учитэл
    Ссылка
    online
    Сергей Ерофеенко, 12.02.2022 18:49
    0
    Петр Яновский, 12.02.2022 18:37
    Как думаете ,а наше динамо с Бесединым ,Шкуриным и с такой слабой игрой на каком месте закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    Клон паршивый, залезь в нору и не тявкай
    Ссылка
    online
    Сергей Ерофеенко, 12.02.2022 18:40
    0
    New Zealander, 12.02.2022 18:01
    Красавцы. Зачёт сдан на отлично.
    Ты бухой? Такую команду должны выносить, а не 90-ой минуте выгрызать
    Ссылка
    online
    Сергей Ерофеенко, 12.02.2022 18:39
    0
    Володимир Ляшенко, 12.02.2022 18:15
    Гуд. Кіпріотів 💯% нагинать будуть. Караганда та Астана якраз рівень дики
    С такой игрой твой ШЛАКтер будет третим.
    Ссылка
    online
    ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА, 12.02.2022 18:47
    -2
    Петр Яновский, 12.02.2022 18:37
    Как думаете ,а наше динамо с Бесединым ,Шкуриным и с такой слабой игрой на каком месте закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    Я думаю 3 место этим днарям будет обеспечено!
    Ссылка
    Петр Яновский, 12.02.2022 18:37
    -2
    Как думаете ,а наше динамо с Бесединым ,Шкуриным и с такой слабой игрой на каком месте закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 12.02.2022 18:11
    -2
    http://radikal.ru/fp/oentt5g9d7kxe
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