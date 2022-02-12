В субботу, 12 февраля, в Турции состоится спарринг, в котором донецкий «Шахтер» померится силами с казахстанским «Шахтером» из Караганды. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:30 по Киеву.
«Шахтер» Донецк
Команда Роберто Де Дзерби по итогам первой части сезона-2021/2022 в УПЛ занимает первое место. В 18 матчах «горняки» набрали 47 очков – 15 побед, 2 ничьи, 1 поражение.
После осенней части сезона игроки «Шахтера» получили почти месяц отдых, а затем начали подготовку ко второй части сезона. На сегодня команда Де Дзерби провела три контрольных поединка, в которых добилась двух побед при одной ничьей.
24 января Шахтер обыграл австрийский клуб Вольфсбергер (4:1), после чего разошелся миром с Мариуполем (0:0). Далее последовала победа 3:2 в матче с сербской Црвеной Звездой.
«Шахтер» Караганда
Подопечные россиянина Магомеда Адиева предыдущий сезон в чемпионате Казахстана завершили на 6-й позиции. В 26 матчах "горняки" набрали 33 очка после 26 матчей.
В ходе зимней подготовки к новому сезону карагандинцы провели два товарищеских матча. Сперва они со счетом 1:5 проиграли болгарскому ЦСКА из Софии, после чего получили поражение 0:3 от российской команды Чайка из Песчанопавловска.
Ориентировочные составы
«Шахтер» Донецк: Трубин – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Антонио, Нерес, Педриньо, Мудрик, Мораес.
«Шахтер» Караганда: Шацкий – Ламанж, Граф, Кашкен, Назаренко, Букорац, Назымханов, Каньяс, Рустемович, Жангылышбай, Таттыбаев.
12 февраля, суббота
|«Шахтар» Донецьк – «Шахтар» Караганда
|Анталья. 16:30
|ТВ-трансляция – You-Tube канал ФК «Шахтер»
|Прогноз Sport.ua — 2:0
Источник — Sport.ua
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