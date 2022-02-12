Шахтер Донецк
2 : 1
Шахтер Караганда
12.02.2022, FT

Шахтер Донецк – Шахтер Караганда – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

  • 12.02.2022 18:18
  • 631 просмотр
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Шахтер Донецк – Шахтер Караганда – 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 12-го февраля, донецкий «Шахтер» провел спарринг на сборе в Турции против «Шахтера» из Караганды. 

Товарищеский матч

«Шахтер» Донецк – «Шахтер» Караганда – 2:1

 Нерес (35, пенальти), Конопля (90) – Атанаскоски (77)

Обзор матча

Гол Нереса

Лучшие моменты первого тайма

Удаление игрока соперников

Гол Атанаскоски

Гол Конопли

Лучшие моменты второго тайма

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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