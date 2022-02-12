В субботу, 12-го февраля, донецкий «Шахтер» провел спарринг на сборе в Турции против «Шахтера» из Караганды.
Товарищеский матч
«Шахтер» Донецк – «Шахтер» Караганда – 2:1
Нерес (35, пенальти), Конопля (90) – Атанаскоски (77)
Обзор матча
Гол Нереса
Лучшие моменты первого тайма
Удаление игрока соперников
Гол Атанаскоски
Гол Конопли
Лучшие моменты второго тайма
Источник — Sport.ua
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