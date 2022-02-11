Шахтер Донецк – Шахтер Караганда. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

  • 11.02.2022 14:44
  • 280 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер Донецк – Шахтер Караганда. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 12-го февраля, донецкий «Шахтер» проведет спарринг на сборе в Турции. Соперником команды Роберто Де Дзерби станет «Шахтер» Караганда. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Донецкий клуб нынешним зимним межсезоньем провел уже три контрольных поединка. «Горняки» обыграли австрийский «Вольфсбергер» (4:1) и сербскую «Црвену Звезду (3:2) и сыграли вничью с «Мариуполем» (0:0). В предстоящем матче вряд ли примут участие Алан Патрик и Манор Соломон, которые восстанавливаются после повреждений. Карагандинский клуб ведет подготовку к новому чемпионату Казахстана. В предыдущем национальном первенстве «Шахтер» Караганда занял шестое место.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» Донецк – «Шахтер» Караганда.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 11.02.2022 14:48
    -1
    Только Великий Шахтёр — только красивая победа!
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