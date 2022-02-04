Снова неудача. Металлист 1925 потерпел третье поражение на сборе

«Металлист 1925» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. В поединке с сербским «Пролетером» команда уступила 1:2.
Это третье поражение в четырех встречах харьковчан на сборе.
Металлист 1925 – Пролетер – 1:2
Голы: Жичиков 10 – Нинкович 55, с пенальти
Металлист 1925: Сидоренко (к), Жичиков (Ченбай 70), Кверквелия (Ткачук 70), Потимков Ю. (Шершень 70), Капинус, Батюшин (Задерака 70), Русин (Крыськив 70), Ременюк, Габелок (Фабиньо 70) Безуглый, Марлисон (Островский 70)
Источник — Sport.ua
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