Металлист 1925
1 : 2
Пролетер
04.02.2022, FT

Снова неудача. Металлист 1925 потерпел третье поражение на сборе

Харьковчане проиграли три из четырех матчей

  • 04.02.2022 19:12
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  • 1 комментарий
Снова неудача. Металлист 1925 потерпел третье поражение на сборе
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«Металлист 1925» на сборе в Турции провел очередной контрольный матч. В поединке с сербским «Пролетером» команда уступила 1:2.

Это третье поражение в четырех встречах харьковчан на сборе.

Металлист 1925 – Пролетер – 1:2
Голы: Жичиков 10 – Нинкович 55, с пенальти

Металлист 1925: Сидоренко (к), Жичиков (Ченбай 70), Кверквелия (Ткачук 70), Потимков Ю. (Шершень 70), Капинус, Батюшин (Задерака 70), Русин (Крыськив 70), Ременюк, Габелок (Фабиньо 70) Безуглый, Марлисон (Островский 70)

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    hanter83, 04.02.2022 19:21
    +1
    Нормально состав обыгрывается(ато привыкли,мы ЧЕМПИОНЫ по товарнякам) Эксперименты они всегда такие,но плоды дают попозже.
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