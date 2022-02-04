В очередном товарищеском поединке на турецком учебно-тренировочном сборе харьковский «Металлист 1925» проиграл сербскому «Пролетеру» со счетом 1:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Металлист 1925» — «Пролетер» — 1:2
Голы: Жичиков 10 — Нинкович 55, с пенальти, ?
Источник — ФК Металлист 1925
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