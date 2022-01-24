У Львова сорвался спарринг с клубом из Словакии

В понедельник, 24 января, «Львов» должен был провести контрольную встречу со словацким «Татраном» (Липтовски Mикулаш).



Но в клубе из Словакии произошла вспышка ковида, из-за чего команда не смогла в запланированные сроки выехать на сбор в Турцию. На данный момент игроки «Татрана» готовятся в индивидуальном порядке.



Следующий спарринг у «Львова» запланирован на 26 января против «Динамо» Тбилиси. Начало в 16:00 по Киеву.



В суботу «Львов» расписал мировую в матче с «Хартбергом».