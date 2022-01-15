Отмена двух матчей. Изменился календарь тренировочных игр Черноморца

Изменилось расписание первых в 2022 году тренировочных матчей одесского «Черноморца», который проводит учебно-тренировочные сборы в Турции. Первые два матча, назначенные на 15 и 19 января, отменены.

Запланированный на 15 января тренировочный матч «Черноморца» с «Университатей» (Крайова, Румыния) не состоится. Румынская команда отказалась от проведения игры в связи с заболеванием сразу нескольких ее футболистов и представителей персонала COVID-19. По этой же причине соперник «моряков» во втором спарринге – «Мезекевешд» (Венгрия) – вообще не прибыл на сбор в Турцию.

Одесситами была оперативно достигнута договоренность о встрече 18 января с польским клубом «Лехия» (Гданьск). Игру планируется провести на одном из полей футбольного центра «Лимак» (начало – в 16:00 по киевскому времени).

Расписание спаррингов «Черноморца» на первом сборе: