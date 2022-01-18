Первым соперником одесского «Черноморца» на учебно-тренировочных сборах в Турции станет представитель элитного дивизиона чемпионата Польши – «Лехия» Гданьск.
Игра пройдет в городе Белек на поле футбольного центра «Лимак» и начнется 18 января в 16:00 по Киеву.
Смотрите видеотрансляцию матча на официальном YouTube-канале ФК «Черноморец».
Черноморец – Лехия Гданськ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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