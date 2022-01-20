Черноморец
0 : 0
Лехия
18.01.2022, FT

Черноморец – Лехия – 0:0, 2:0. Первая победа Григорчука. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор двух товарищеских матчей в Турции

  • 20.01.2022 06:17
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Черноморец – Лехия – 0:0, 2:0. Первая победа Григорчука. Видео голов, обзор
© ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел два товарищеских поединка с польской «Лехией» из Гданьска.

Тренеры «Черноморца» и «Лехии» договорились провести фактически два матча, каждый из которых состоял из двух таймов по 30 минут.

После ничьей (0:0) украинская команда во втором матче победила со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Дмитрия Юсова и Беки Вачиберадзе. 

«Черноморец» – «Лехия» (Гданьск, Польша) – 0:0

18 января 2022 года. 16:00. Белек. Футбольный центр «Лимак»

«Черноморец»: 1. Варакута, 4. Бергквист, 25. Мартинович, 9 Путря, 37. Дубко, 21. Бобко (капитан), 7. Цитаишвили, 23. Эрнандес, 88. Ванцаш, 20. Цонев, 10. Русин.

«Черноморец»  «Лехия» (Гданьск, Польша)  2:0 

18 января 2022 года. 17:30. Белек. Футбольный центр «Лимак»

Голы: Юсов (10), Вачиберадзе (35).

«Черноморец»: 12. Крынский (Васил, 31), 2. Биловар, 5. Ларин, 45. Брагару, 27. Д. Кузык, 6. Кадири, 8. Вачиберадзе (капитан), 91. Михайленко, 3. О. Кузык (Петков, 31), 11. Штогрин (Ванат, 31), 17. Юсов.

Источник — ФК Черноморец

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