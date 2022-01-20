Черноморец – Лехия – 0:0, 2:0. Первая победа Григорчука. Видео голов, обзор

Одесский «Черноморец» на учебно-тренировочных сборах в Турции провел два товарищеских поединка с польской «Лехией» из Гданьска.

Тренеры «Черноморца» и «Лехии» договорились провести фактически два матча, каждый из которых состоял из двух таймов по 30 минут.

После ничьей (0:0) украинская команда во втором матче победила со счетом 2:0. Забитые мячи на счету Дмитрия Юсова и Беки Вачиберадзе.

«Черноморец» – «Лехия» (Гданьск, Польша) – 0:0

18 января 2022 года. 16:00. Белек. Футбольный центр «Лимак»

«Черноморец»: 1. Варакута, 4. Бергквист, 25. Мартинович, 9 Путря, 37. Дубко, 21. Бобко (капитан), 7. Цитаишвили, 23. Эрнандес, 88. Ванцаш, 20. Цонев, 10. Русин.

«Черноморец» – «Лехия» (Гданьск, Польша) – 2:0

18 января 2022 года. 17:30. Белек. Футбольный центр «Лимак»

Голы: Юсов (10), Вачиберадзе (35).

«Черноморец»: 12. Крынский (Васил, 31), 2. Биловар, 5. Ларин, 45. Брагару, 27. Д. Кузык, 6. Кадири, 8. Вачиберадзе (капитан), 91. Михайленко, 3. О. Кузык (Петков, 31), 11. Штогрин (Ванат, 31), 17. Юсов.