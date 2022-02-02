Контрольный матч Мариуполя отменили из-за погоды

Сегодня, 2 февраля в турецкой Анталии «Мариуполь» должен был провести контрольный матч против боснийского клуба «Широки Бриег» (начало – в 16:00).
Однако «Мариуполь» сообщил о том, что поединок отменен из-за тяжелых погодных условий. Беспрерывные дожди сделали поле непригодным для проведения матча:
Источник — ФК Мариуполь
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