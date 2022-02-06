Мариуполь
2 : 0
Силекс
06.02.2022, FT

Мариуполь переиграл македонский Силекс в спарринге в Турции

Даниил Гончарук открыл счет, а затем Артем Холод точно пробил со штрафного

  • 06.02.2022 19:25
  • 344 просмотра
  • 0 комментариев
Мариуполь переиграл македонский Силекс в спарринге в Турции
© ФК Мариуполь

6 февраля «Мариуполь» провел свой третий спарринг на сборах в Анталии, обыграв македонский «Силекс» (2:0).

Первый тайм прошел с большим игровым преимуществом мариупольцев. Однако Кащуку, Кулакову и Мишневу реализовать свои моменты не удалось.

После перерыва мариупольцы все также доминировали. На 67-й минуте подопечные Остапа Маркевича открыли счет. Микитишин навесил на дальнюю штангу, Вьюнник головой переправил мяч на противоположный угол вратарский – Даниил Гончарук переправил мяч в ворота.

Через 10 минут украинская команда удвоила свое преимущество. Артем Холод неотразимо пробил со штрафного.

Товарищеский матч

6 февраля. Сиде (Турция). Стар.

«Мариуполь» (Украина)  «Силекс» (Северная Македония)  2:0

Голы: Гончарук, 67, Холод, 77.

«Мариуполь» (1-й тайм): Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Козик, Драмбаев, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков.

«Мариуполь» (2-й тайм): Турбаевский, Свитюха, Удод, Чоботенко (Козик, 57), Холод, Хромей, Шостак, Петерман, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.

Главный тренер – Остап Маркевич.

«Силекс»: Божиновски, Льямалари, Ф.Стойчевски, С.Стойчевски, Дюков, Додевски, Райков, Косев, Каланоски, Манасевски, Спиркоски.

Главный тренер – Горазд Михайлов.

Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности