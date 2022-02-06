Мариуполь переиграл македонский Силекс в спарринге в Турции

6 февраля «Мариуполь» провел свой третий спарринг на сборах в Анталии, обыграв македонский «Силекс» (2:0).

Первый тайм прошел с большим игровым преимуществом мариупольцев. Однако Кащуку, Кулакову и Мишневу реализовать свои моменты не удалось.

После перерыва мариупольцы все также доминировали. На 67-й минуте подопечные Остапа Маркевича открыли счет. Микитишин навесил на дальнюю штангу, Вьюнник головой переправил мяч на противоположный угол вратарский – Даниил Гончарук переправил мяч в ворота.

Через 10 минут украинская команда удвоила свое преимущество. Артем Холод неотразимо пробил со штрафного.

Товарищеский матч

6 февраля. Сиде (Турция). Стар.

«Мариуполь» (Украина) – «Силекс» (Северная Македония) – 2:0

Голы: Гончарук, 67, Холод, 77.

«Мариуполь» (1-й тайм): Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Козик, Драмбаев, Чех, Мишнев, Гулько, Кащук, Топалов, Кулаков.

«Мариуполь» (2-й тайм): Турбаевский, Свитюха, Удод, Чоботенко (Козик, 57), Холод, Хромей, Шостак, Петерман, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.

Главный тренер – Остап Маркевич.

«Силекс»: Божиновски, Льямалари, Ф.Стойчевски, С.Стойчевски, Дюков, Додевски, Райков, Косев, Каланоски, Манасевски, Спиркоски.

Главный тренер – Горазд Михайлов.