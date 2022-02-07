Довгий принес победу. Львов обыграл грузинский клуб Шукура из Кобулети

Команда УПЛ «Львов» на сборах в Турции выиграла спарринг у грузинского клуба «Шукура» из Кобулети (1:0).

Единственный гол в матче на 80-й минуте забил хавбек Алексей Довгий.

Это был второй спарринг львовян за день, в первой игре подопечные Олега Дулуба обыграли румынскую команду «Чиксереда» (3:1).

Товарищеский матч

7 февраля, Турция

«Львов» (Украина) – «Шукура» Кобулети (Грузия) – 1:0

Гол: Алексей Довгий, 80.