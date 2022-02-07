Львов
1 : 0
Шукура
07.02.2022, FT

Довгий принес победу. Львов обыграл грузинский клуб Шукура из Кобулети

Это был второй спарринг львовян за день, и оба завершились победой

  • 07.02.2022 21:48
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Довгий принес победу. Львов обыграл грузинский клуб Шукура из Кобулети
© ФК Львов. Алексей Довгий

Команда УПЛ «Львов» на сборах в Турции выиграла спарринг у грузинского клуба «Шукура» из Кобулети (1:0).

Единственный гол в матче на 80-й минуте забил хавбек Алексей Довгий.

Это был второй спарринг львовян за день, в первой игре подопечные Олега Дулуба обыграли румынскую команду «Чиксереда» (3:1).

Товарищеский матч

7 февраля, Турция

«Львов» (Украина) – «Шукура» Кобулети (Грузия) – 1:0

Гол: Алексей Довгий, 80.

Источник — Sport.ua

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