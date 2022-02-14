Ингулец проиграл Динамо Батуми, хотя забил гол уже на 3-й минуте

Клуб УПЛ «Ингулец» 14 февраля провел очередной матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Украинский клуб в спарринге проиграл грузинской команде «Динамо» Батуми (1:2).

«Ингулец» на 3-й минуте вышел вперед благодаря удару Владислава Клименко, но динамовцы уже через 9 минут отыгрались. Первый тайм завершился с равным счетом 1:1, а второй начался с пенальти, который грузины уверенно реализовали.

Во второй половине тайма украинская команда имела моменты для взятия ворот, но не смогла их реализовать. Следующую контрольную встречу «Ингулец» проведет 16 февраля против криворожского «Кривбасса».

Товарищеский матч

14 февраля, Турция

Ингулец (Украина) – Динамо Батуми (Грузия) – 1:2

Гол: Клименко, 3 – Мамучашвили, 13, 49 (пен).