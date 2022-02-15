Динамо Киев
4 : 0
Кайрат
15.02.2022, FT

Ударный второй тайм. Динамо разгромило Кайрат

Чемпион Украины продолжает победную серию на сборах в Турции

  • 15.02.2022 17:58
  • 2578 просмотров
  • 10 комментариев
Ударный второй тайм. Динамо разгромило Кайрат
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 15-го февраля, состоялся контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступил бронзовый призер чемпионата Казахстана «Кайрат». Встреча завершилась уверенной победой чемпиона Украины со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте первого тайма: Андриевский на левом фланге получил передачу от Буяльского и сделал прострел в штрафную, который результативно замкнул в свои же ворота защитник казахстанского клуба Касабулат. Больше голов в первой 45-минутке команды не забивали, хотя стоит отметить, что «Кайрат» владел преимуществом во владении мячом.

Во втором тайме тренерский штаб Луческу провел ряд замен, которые дали свои плоды. В результате динамовцы еще трижды отметились в воротах соперника. Так, на 63-й минуте головой передачу с правого фланга от Цыганкова результативно замкнул Сирота. На 75-й минуте забил и сам Виктор, отметившись красивым прямым ударом со штрафного. Под занавес матча четвертый гол в ворота Устименко вколотил вышедший на замену Владислав Кулач,  результативно замкнувший прострел с правого фланга от Томаша Кендзеры.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Кайрат» – 4:0

 Касабулат (7, автогол), Сирота (63), Цыганков (74), Кулач (85)

 Швырев (41)

«Динамо»: 1. Бущан (Бойко, 73) – 94. Кендзера, 25. Забарный, 34. Сирота (Попов, 86), 20. Караваев (Дубинчак, 65) – 18. Андриевский (Сидорчук, 46), 19. Гармаш (Яцык, 65), 29. Буяльский (Кулач. 81), 22. Витиньо (Де Пена, 65), 15. Цыганков (Антюх, 75) – 17. Ванат (Шкурин, 73)

«Кайрат»: 30. Устименко – 33. Астанов, 46. Буранчиев, 15. Баньяк, 53. Касабулат, 6. Гуральский, 61. Крачковский, 28. Сейдахмет (Жалолиддинов, 58), 7. Алыкулов (Паулу, 54), 29. Усенов, 24. Швырев

ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sahka1981, 15.02.2022 18:00
    +10
    Норм.
    Хорошо, что Попов вернулся!
    Ссылка
    online
    Funnycat--, 15.02.2022 18:06
    +9
    Попова с возвращением !
    Чемпионы готовятся к весенней части чемпионата!
    Ссылка
    Ретро Футбол, 15.02.2022 18:06
    +6
    sahka1981, 15.02.2022 18:00
    Норм.
    Хорошо, что Попов вернулся!
    У нас сейчас пять центральных защитников. Все украинцы. Шикарно!!
    Ссылка
    Fitness2643, 15.02.2022 18:18
    +3
    Ретро Футбол, 15.02.2022 18:13
    Боль из Ю19
    А точно, благодарю. Да, их можно кубок двух, а 3 упл.
    Кажется Бурда самый слабый.
    А вообще пусть Боль Динамо со Спортингом поможет.
    Динамо лидер по наименее пропущенным голам в группе. 3 гола из 6 игр
    Ссылка
    Ретро Футбол, 15.02.2022 18:13
    +3
    Fitness2643, 15.02.2022 18:11
    Напомните кто? Всех 5 не помню
    Бурда
    Попов
    Забарный
    Сирота
    Кто ещё?
    Боль из Ю19
    Ссылка
    Fitness2643, 15.02.2022 18:11 (изменен)
    +2
    Ретро Футбол, 15.02.2022 18:06
    У нас сейчас пять центральных защитников. Все украинцы. Шикарно!!
    Напомните кто? Всех 5 не помню
    Бурда
    Попов
    Забарный
    Сирота
    Кто ещё?
    Ссылка
    sahka1981, 15.02.2022 18:36 (изменен)
    0
    Для кротобота вахтера Иванова,
    Кайрат Алматы (2-2) Після серії пенальті 4-3 Шахтер Караганда
    Шахтер Донецк (Укр) 2-1 Шахтер Караганда (Каз)
    Динамо Київ (Укр) 4-0 Кайрат Алмати (Каз)
    Ссылка
    Ретро Футбол, 15.02.2022 18:15
    0
    Концовку не получилось посмотреть. Как Яцык отыграл после выхода на замену?
    Ссылка
    online
    Хуокин Гусман Лоэра, 15.02.2022 18:01
    -18
    Комментарий свернут. Показать
    Обыгрывают Кайраты ,а потом по 3-0 Шахтёр их насилует каждый год
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