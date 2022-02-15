Ударный второй тайм. Динамо разгромило Кайрат

Во вторник, 15-го февраля, состоялся контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступил бронзовый призер чемпионата Казахстана «Кайрат». Встреча завершилась уверенной победой чемпиона Украины со счетом 4:0.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте первого тайма: Андриевский на левом фланге получил передачу от Буяльского и сделал прострел в штрафную, который результативно замкнул в свои же ворота защитник казахстанского клуба Касабулат. Больше голов в первой 45-минутке команды не забивали, хотя стоит отметить, что «Кайрат» владел преимуществом во владении мячом.

Во втором тайме тренерский штаб Луческу провел ряд замен, которые дали свои плоды. В результате динамовцы еще трижды отметились в воротах соперника. Так, на 63-й минуте головой передачу с правого фланга от Цыганкова результативно замкнул Сирота. На 75-й минуте забил и сам Виктор, отметившись красивым прямым ударом со штрафного. Под занавес матча четвертый гол в ворота Устименко вколотил вышедший на замену Владислав Кулач, результативно замкнувший прострел с правого фланга от Томаша Кендзеры.

Товарищеский матч

«Динамо» – «Кайрат» – 4:0

Касабулат (7, автогол), Сирота (63), Цыганков (74), Кулач (85)

Швырев (41)

«Динамо»: 1. Бущан (Бойко, 73) – 94. Кендзера, 25. Забарный, 34. Сирота (Попов, 86), 20. Караваев (Дубинчак, 65) – 18. Андриевский (Сидорчук, 46), 19. Гармаш (Яцык, 65), 29. Буяльский (Кулач. 81), 22. Витиньо (Де Пена, 65), 15. Цыганков (Антюх, 75) – 17. Ванат (Шкурин, 73)

«Кайрат»: 30. Устименко – 33. Астанов, 46. Буранчиев, 15. Баньяк, 53. Касабулат, 6. Гуральский, 61. Крачковский, 28. Сейдахмет (Жалолиддинов, 58), 7. Алыкулов (Паулу, 54), 29. Усенов, 24. Швырев

ДИНАМО КИЕВ - КАЙРАТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА