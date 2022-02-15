Динамо Киев – Кайрат. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на товарищеский матч

  • 15.02.2022 04:54
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Динамо Киев – Кайрат. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Динамо Киев

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на товарищеский матч «Динамо» Киев – «Кайрат».

«Динамо» в феврале в рамках сборов сыграло пять матчей. Киевляне записали в свой актив четыре победы и ничью. Динамовцы выиграли в поединках с «Чукаричками» (3:2), «Рударом» (1:0), тбилисским «Динамо» (1:0) и «Инджией» (4:0). Также киевская команда расписала мировую с «Левски» (1:1).

«Динамо» в турнирной таблице Премьер-лиги Украины идет на втором месте, отставая от первого «Шахтера» на два очка. «Кайрат» с 51 баллом находится на третьей позиции в чемпионате Казахстана, отставая от первого «Тобола» на десять баллов.

Это уже заключительный сбор для динамовцев. Для команды Мирчи Луческу это будет второй матч на третьих сборах. Киевляне выходят на заключительной отрезок подготовки ко второй части сезона. «Динамо» должно подойти в максимально хорошем игровом тонусе к продолжению сезона. Поэтому, думаю, «Динамо» победит в этом матче, который состоится в Анталии», - сказал Козьбан.

Матч «Динамо» Киев – «Кайрат» состоится 15-го февраля. Начало встречи в 16:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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