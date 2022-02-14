Динамо Киев
0 : 0
Кайрат
15.02.2022 16:00

Динамо Киев – Кайрат. Текстовая трансляция матча

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  • 14.02.2022 17:40
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Динамо Киев – Кайрат. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 15-го февраля, состоится контрольный матч «Динамо» на тренировочных сборах в Турции. Соперником киевского клуба выступит бронзовый призер чемпионата Казахстана «Кайрат». Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, в воскресенье, 13-го февраля, киевляне прилетели на третий учебно-тренировочный сбор в Турцию и сразу провели спарринг. Первым соперником команды Мирчи Луческу стал лидер второго дивизиона Сербии «Инджия», которого украинский клуб обыграл 4:0. Всего на сборах «бело-синие» уже провели 11 контрольных поединков, одержав 9 побед и дважды сыграв вничью. Второй сбор команды проходил также в Турции, а первый в Испании.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев - «Кайрат».

 

Источник — Sport.ua

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