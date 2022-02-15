15 февраля киевское «Динамо» во время учебно-тренировочного сбора в Турции провело контрольный матч против «Кайрата» из Казахстана.
Киевляне одержали убедительную победу со счетом 4:0.
Динамо Киев – Кайрат – 4:0. Видео голов и обзор матча
Голы: Касабулат, 7 (автогол), Сирота, 63, Цыганков, 74, Кулач, 85.
Источник — Sport.ua
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