Заря
3 : 2
Спартак Суботица
31.01.2022, FT

Заря обыграла Спартак из Суботицы

Луганская команда едва не упустила победу над соперником, ведя 3:0

  • 31.01.2022 18:36
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Заря обыграла Спартак из Суботицы
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» обыграла «Спартак» из Суботицы со счетом 3:2 в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе.

«Заря» — «Спартак» Суботица — 3:2
Голы: Хлань, 18, Гильерме, 30, Хомченовский, 33 — ?, 54, ?, 76

«Заря» в первом тайме: Дмитрий Мацапура, Абдулла Абдуллаев, Олег Данченко, Артем Громов, Гильерме, Виталий Вернидуб, Жуниньо, Максим Хлань, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Егор Назарина.
«Заря» во втором тайме: Дмитрий Мацапура (Никита Шевченко, 61), Максим Имереков, Виталий Вернидуб, Олег Данченко, Жуниньо, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский (Денис Нагнойный, 78), Сергей Булеца, Егор Назарина, Артем Громов.

Источник — ФК Заря

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