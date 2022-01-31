Луганская «Заря» обыграла «Спартак» из Суботицы со счетом 3:2 в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе.
«Заря» — «Спартак» Суботица — 3:2
Голы: Хлань, 18, Гильерме, 30, Хомченовский, 33 — ?, 54, ?, 76
«Заря» в первом тайме: Дмитрий Мацапура, Абдулла Абдуллаев, Олег Данченко, Артем Громов, Гильерме, Виталий Вернидуб, Жуниньо, Максим Хлань, Дмитрий Хомченовский, Ловро Цвек, Егор Назарина.
«Заря» во втором тайме: Дмитрий Мацапура (Никита Шевченко, 61), Максим Имереков, Виталий Вернидуб, Олег Данченко, Жуниньо, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский (Денис Нагнойный, 78), Сергей Булеца, Егор Назарина, Артем Громов.
Источник — ФК Заря
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