Заря завершила зимний сбор победой над узбекским клубом

Луганская «Заря» добыла победу и во втором контрольном матче в среду на сборе в Турции.
После выигрыша в матче с «Железничаром» была оформлена виктория в матче с «Бунёдкором».
Отметим, что это был заключительный спарринг «Зари» на последнем зимнем сборе.
Товарищеский матч
«Заря» – «Бунёдкор» – 2:1
Голы: Кабаев (61), Фаворов (90+3) – Ергашев (25)
Источник — ФК Заря
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