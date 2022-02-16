Заря завершила зимний сбор победой над узбекским клубом

Луганская «Заря» добыла победу и во втором контрольном матче в среду на сборе в Турции.



После выигрыша в матче с «Железничаром» была оформлена виктория в матче с «Бунёдкором».



Отметим, что это был заключительный спарринг «Зари» на последнем зимнем сборе.



Товарищеский матч

«Заря» – «Бунёдкор» – 2:1

Голы: Кабаев (61), Фаворов (90+3) – Ергашев (25)