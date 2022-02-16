Заря
2 : 1
Бунёдкор
16.02.2022, FT

Заря завершила зимний сбор победой над узбекским клубом

Луганчане оказались сильнее «Бунёдкора»

  • 16.02.2022 18:59
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Заря завершила зимний сбор победой над узбекским клубом
© ФК Заря Луганск

Луганская «Заря» добыла победу и во втором контрольном матче в среду на сборе в Турции.
 
После выигрыша в матче с «Железничаром» была оформлена виктория в матче с «Бунёдкором».
 
Отметим, что это был заключительный спарринг «Зари» на последнем зимнем сборе. 
 
Товарищеский матч

«Заря» – «Бунёдкор» – 2:1
Голы: Кабаев (61), Фаворов (90+3) – Ергашев (25)

Источник — ФК Заря

(2 голоса)

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