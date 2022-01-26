Упустили перевес в два мяча. Александрия разошлась миром с Гурником

Во втором спарринге на турецком сборе «Александрия» встречалась с представителем Экстракласса – высшей лиги Польши – футбольным клубом «Гурник».

В первом тайме до забитого гола команды практически играли без ворот. Основная борьба была сконцентрирована в центре поля. На 19-й минуте одна из немногих атак горожан привела к взятию ворот. Дениса Устименко сбили почти у линии штрафной. К мячу подошел Денис Костышин, который сделал навесную передачу на Валерия Бондаренко, и тот без проблем, головой, переправил мяч в ближний нижний угол – 1:0.

Второй гол подопечные Юрия Гуры забили на 29-й минуте. Денис Устименко, ворвавшись в штрафную соперника, отдал точную передачу на свободного Артура Авагимяна, который удвоил счет в этой встрече – 2:0. Футболисты «Гурника» активизировавшись отыграли один мяч на 39-й минуте, сократив отставание.

После перерыва игра оживилась. Поляки пытались отыграться, оказывая давление на ворота Георгия Ермакова. На 75-й минуте им удалось сравнять счет реализовав пенальти – 2:2 в итоге.

Товарищеский матч

26 января 2022, 17:00, Турция

Александрия (Украина) – Гурник (Забже, Польша) – 2:2

Голы: Бондаренко, 19, Авагимян, 29 – Подольски, 35, ?, 74.

Александрия (1-й тайм): Билык, Чубатый, Бондаренко, Бабогло (к), Одарюк, Демченко, Сытников, Костышин, Авагимян, Устименко, Андрейчук.

Александрия (2-й тайм): Ермаков, Кожушко, Мельник, Дубра (к), Одарюк (Чубатый), Калюжный, Билошевский, Калитвинцев, Дришлюк, Авагимян (Устименко), Спинелли.