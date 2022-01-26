Александрия — Гурник Забже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 26 января, состоится товарищеский матч, в котором украинская «Александрия» сыграет с польским клубом «Гурник» из Забже.
Поединок пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора «Александрии» в Турции. Прямая трансляция встречи начнется в 14:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Александрия
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