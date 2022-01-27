Украинская «Александрия» сыграла вничью с польским «Гурником» (2:2) в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Александрия» — «Гурник» Забже — 2:2
Голы: Бондаренко, 19, Авагимян, 29 — Подольски, 35, ?, 74, с пенальти
Источник — ФК Александрия
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